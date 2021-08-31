陳楊麗蓉50年捐逾2千萬 助548單親媽

陳楊麗蓉（戴帽者）每年在亡夫忌日捐助家扶單親媽，50年來已有548位受助，今年有20位每人獲贈3萬元。（記者王涵平攝）

2021/08/31 05:30

〔記者王涵平／新營報導〕86歲的陳楊麗蓉每年在亡夫忌日捐助家扶單親媽媽，50年來已有548位受助，捐款總計逾2000萬元，「咱攏是歹命人，孩子沒有父親，不能再沒有母親了，我們不能倒下！」陳楊麗蓉昨日頒發單親媽媽慰問金每人3萬元，鼓勵她們要堅強活下去。

每年亡夫忌日 捐款助人

陳楊麗蓉每年在亡夫忌日（農曆7月23日）捐款金額與扶助人數不等，今年捐出60萬元幫助雲嘉南4個家扶中心的20位單親媽媽，昨由北台南家扶的5位媽媽代表出席。

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家住白河的40歲林媽媽是來自柬埔寨的新住民，先生病故後家中生計受影響，原本在山區溫泉會館負責房務，今年受武漢肺炎疫情衝擊，被迫放無薪假，轉到外地魚攤工作，每天清晨4點出門，到中午才返家。她很感謝陳楊麗蓉阿嬤的善舉，3萬元的慰問金比她的薪水高，希望做為孩子升學及生活費用，兩位女兒看到媽媽的堅強與辛苦，也更加貼心陪伴。

受助單親媽︰如及時雨

家住下營的37歲蔡媽媽，丈夫肝癌病故，自己也因車禍致視神經受損，右眼失明、左眼視力模糊衰退，平日僅以家庭代工賺取微薄收入，3個孩子分別是高三、高一及小四，在暑期假日努力打工貼補家用，生活雖辛苦，但家人相互扶持，3萬元如及時雨。

北台南家扶中心主任莊淑惠表示，陳楊麗蓉阿嬤不善言辭，在先生忌日時捐款，是幫助跟她同命運的媽媽以及對先生的懷念。陳楊麗蓉也創辦寒梅基金會，自1972年起捐出的慰問金已達1130萬元，連同2007年捐1000萬元成立寒梅基金會，捐款總金額高達2130萬元。

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