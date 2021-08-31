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    總統教育獎邱瀞儀 回佳農捐助學金

    逆境勇者佳農邱瀞儀（右），捐部分總統教育獎金回母校。（佳農提供）

    逆境勇者佳農邱瀞儀（右），捐部分總統教育獎金回母校。（佳農提供）

    2021/08/31 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕與先天性糖尿病和平共處，順利錄取台大森林系的屏東佳冬農校總統教育獎得主邱瀞儀，昨日回到母校鼓舞學弟妹，更捐贈部分獎金回饋母校，感動母校師生。

    捐部分獎金 幫助弱勢學弟妹

    邱瀞儀在母親的陪伴下，遠從老家恆春到母校佳農，依舊是掛著微笑的臉，除再次感謝師長並分享獎狀、講座及彩帶外，主要是要捐贈部分獎金回饋母校，幫助弱勢的學弟妹。

    從小有先天性糖尿病的邱瀞儀，媽媽每天須幫她注射胰島素，也學會與病魔和平共處，熱愛大自然的她，國中畢業毅然選讀離家1個多小時的佳農園藝科就讀，每天清晨5點多起床搭車，未曾遲到早退缺曠課，報名參加「造園景觀技能競賽分區賽」更獲得分區賽第2名，被推選總統教育獎。

    邱瀞儀表示，一直以來都秉持「越努力就會越幸運」的信念，並期許自己要「成為世界需要的人」，未來想為環境教育盡份心力，也想發展AI智農服務，降低農業財損與災損風險，希望更多學弟妹不要覺得自己出身偏鄉學校而放棄夢想。

    錄取台大森林系 校長勉勇往直前

    佳冬高農校長林鴻源也勉勵邱瀞儀，未來在台大念書，能秉持著當初參加全國科展與技能競賽的精神，朝自己的目標勇往直前。

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