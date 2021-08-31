林右昌︰遵循開學防疫指引 快樂學習

基隆市教育處與海洋大學合作辦理「向海洋致敬」活動，讓校長、園長認識DIY課程，深入了解海洋文化。（基隆市政府提供）

2021/08/31 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府昨天舉行110學年度市屬公私立中小學校長暨公立幼兒園園長會議，基隆市長林右昌表示，明天是久違的實體復課開學日，雖然武肺疫情趨緩，但各校須依循中央及基隆市的開學指引，用最嚴謹的態度做好各項防疫措施，確保師生在安全無虞的環境下快樂學習。

林︰用最嚴謹態度防疫

林右昌指出，各校校長、園長肩上的責任，是一校、一園所的未來，也是行政團隊、教師、家長及學生的期待，期待透過同儕共學、交流及切磋琢磨，反思教育議題，攜手開創基隆教育的新頁。

請繼續往下閱讀...

確保環境安全無虞

基隆市教育處長林祝里說，閱讀是學習的基礎，基隆市將分3年達成「校校有閱讀推廣教師」，培養學生學習力；其次，教育處規劃「校園好顏舍2.0」計畫，為校園景觀帶來耳目一新的面貌。

教育處也與海洋大學攜手合作，辦理「向海洋致敬」活動，讓校長、園長認識DIY課程，包含海廢藝術操作、透明魚標本、認識鎖管等主題，透過海大師生講解示範與實作活動，深入了解海洋文化。

昨天會議同時邀請國立台灣師範大學教授陳佩英及退休校長施琇瑩，從理論與實務分享教師專業成長歷程，將108課綱提倡的素養導向落實於校園中，與9月11日即將舉辦的「台灣燈塔教育節」強調的素養教育相呼應，盼有效精進教師的教學專業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法