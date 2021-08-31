《疫情延宕》大巨蛋權利金議約 年底前完成

2021/08/31 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北文化體育園區（遠雄大巨蛋）預計明年10月營運，北市副市長黃珊珊曾於5月承諾將在8、9月與遠雄集團完成權利金議約，但至今不僅尚未展開議約，權利金及超額分潤估算進度也不明朗，遭北市議員許家蓓質疑，議約期限剩約半年，市府恐受迫時間壓力而倉促完成，談出「趕鴨子上架的權利金」，無法為市民爭取最大權益。

對此，黃珊珊表示，府內已開過幾次會、並有與遠雄初步討論，原預計8、9月完成，但遇疫情延宕，如今可正常開會，將於年底前完成議約。

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大巨蛋預計今年底完工，明年6月取得使照、10月營運，北市議會去年決議，市府應公開與遠雄談判議約情形且固定權利金不得為0，確定增加權利金或回饋方案須先向議會報告，才得核發使用執照；北市體育局編列350萬元的權利金評估費，於今年3月委外協助分析遠雄提出的投資執行計畫書，成果將做為與遠雄議約依據。

但原定近期就應完成的議約卻遲無進度，許家蓓認為，原本市府有一整年的時間可與遠雄好好談判，但停擺至今壓縮議約時間僅剩半年，若遠雄如期於年底完成大巨蛋工程並請領使照，市府只能依規定辦理，若此時不加速議約，屆時可能迫於時間壓力而倉促完成「趕鴨子上架的權利金」，無法為市民爭取最大利益的合約。

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