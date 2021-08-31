為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《疫情延宕》大巨蛋權利金議約 年底前完成

    2021/08/31 05:30

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北文化體育園區（遠雄大巨蛋）預計明年10月營運，北市副市長黃珊珊曾於5月承諾將在8、9月與遠雄集團完成權利金議約，但至今不僅尚未展開議約，權利金及超額分潤估算進度也不明朗，遭北市議員許家蓓質疑，議約期限剩約半年，市府恐受迫時間壓力而倉促完成，談出「趕鴨子上架的權利金」，無法為市民爭取最大權益。

    對此，黃珊珊表示，府內已開過幾次會、並有與遠雄初步討論，原預計8、9月完成，但遇疫情延宕，如今可正常開會，將於年底前完成議約。

    大巨蛋預計今年底完工，明年6月取得使照、10月營運，北市議會去年決議，市府應公開與遠雄談判議約情形且固定權利金不得為0，確定增加權利金或回饋方案須先向議會報告，才得核發使用執照；北市體育局編列350萬元的權利金評估費，於今年3月委外協助分析遠雄提出的投資執行計畫書，成果將做為與遠雄議約依據。

    但原定近期就應完成的議約卻遲無進度，許家蓓認為，原本市府有一整年的時間可與遠雄好好談判，但停擺至今壓縮議約時間僅剩半年，若遠雄如期於年底完成大巨蛋工程並請領使照，市府只能依規定辦理，若此時不加速議約，屆時可能迫於時間壓力而倉促完成「趕鴨子上架的權利金」，無法為市民爭取最大利益的合約。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播