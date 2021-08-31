《台中》水肥資源處理中心「黃金」惡臭擾民 大興里民嗆遷廠

大興里長會同民代與里民舉布條抗議環保局水肥資源處理中心長期散發惡臭。（記者許國楨攝）

2021/08/31 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕位在南屯區大興里的環保局水肥資源處理中心，周遭大樓林立人口密集，惟因長期散發惡臭引發民怨，當地里長昨會同民代與居民前往拉布條抗議，強調大台中「黃金」都在這，嚴重影響居民生活品質，令人忍無可忍，要求遷廠。環保局則說，目前先朝水肥大幅減量方向改善，再評估遷廠相關事宜。

大興里長李富堂氣憤地向環保局官員說，10年來超過一千多位居民連署陳情，要求遷廠均未獲回應，每天都要接到無數通里民反映惡臭電話，他要提出2點訴求，第一點是，未遷廠前只要聞到水肥廠的臭味一天，就要封廠3天，第二點是要求公布市長、環保局長等官員電話，民眾只要聞到惡臭直接打給他們，體會三更半夜接到里民投訴的心情，將心比心。

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朝減量方向改善 再評估遷廠

市議員何文海說，南屯區水肥廠民國60多年啟用，並在97年擴廠提升進場容量，隨著都市發展，當地從早期綠油油農田變成大廈林立，成為人口、民宅密集度高的市中心，每天水肥車大排長龍等待進出，經過大樓林立的繁榮區，惡臭四溢，不但造成周遭餐廳倒閉，連附近房地產也漲不起來，嚴重影響居民生活品質，應儘速遷移。

環保局簡任技正王宗邦回應說，目前已先協調各工業區污水處理廠，收納區內各工廠水肥，另也由水利局持續施作污水下水道收納民生水肥，朝工業、民生水肥大幅減量方向改善，減少對民眾的影響，再進一步評估遷廠相關事宜。

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