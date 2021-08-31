《台中》水肥資源處理中心「黃金」惡臭擾民 大興里民嗆遷廠
2021/08/31 05:30
〔記者許國楨／台中報導〕位在南屯區大興里的環保局水肥資源處理中心，周遭大樓林立人口密集，惟因長期散發惡臭引發民怨，當地里長昨會同民代與居民前往拉布條抗議，強調大台中「黃金」都在這，嚴重影響居民生活品質，令人忍無可忍，要求遷廠。環保局則說，目前先朝水肥大幅減量方向改善，再評估遷廠相關事宜。
大興里長李富堂氣憤地向環保局官員說，10年來超過一千多位居民連署陳情，要求遷廠均未獲回應，每天都要接到無數通里民反映惡臭電話，他要提出2點訴求，第一點是，未遷廠前只要聞到水肥廠的臭味一天，就要封廠3天，第二點是要求公布市長、環保局長等官員電話，民眾只要聞到惡臭直接打給他們，體會三更半夜接到里民投訴的心情，將心比心。
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朝減量方向改善 再評估遷廠
市議員何文海說，南屯區水肥廠民國60多年啟用，並在97年擴廠提升進場容量，隨著都市發展，當地從早期綠油油農田變成大廈林立，成為人口、民宅密集度高的市中心，每天水肥車大排長龍等待進出，經過大樓林立的繁榮區，惡臭四溢，不但造成周遭餐廳倒閉，連附近房地產也漲不起來，嚴重影響居民生活品質，應儘速遷移。
環保局簡任技正王宗邦回應說，目前已先協調各工業區污水處理廠，收納區內各工廠水肥，另也由水利局持續施作污水下水道收納民生水肥，朝工業、民生水肥大幅減量方向改善，減少對民眾的影響，再進一步評估遷廠相關事宜。