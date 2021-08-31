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    《台中》校園搶購隔板 議員批勞民傷財

    2021/08/31 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕9月1日就要開學，市議員陳文政昨在市議會表示，各級學校都在搶購隔板，甚至有學校因買不到隔板，計畫要用珍珠板、瓦楞紙DIY，已演變成「隔板之亂」，根本是勞民傷財、矯枉過正。教育局長楊振昇表示，設隔板只是選項之一，目前只剩明德中學9月上旬會到貨，但已先用珍珠板當隔板因應，其他學校均完成購買隔板，設隔板對台中市沒有困難。

    此外，BNT疫苗將在開學後，讓12至18歲施打，市議員李麗華表示，台灣很多負責家計且活動力超強的青壯年都沒有疫苗施打，她希望台中市比照台北市自購疫苗。市長盧秀燕回應，目前正在研議中，但有2個考量，第一是國際疫苗量，第二，一旦自購疫苗要全部交由中央分配，市民及市議會是否同意。

    市議員陳文政昨市政總質詢指出，教育局要求學校設隔板，但教育部明明提供2個選項，「保持1.5公尺」或「使用隔板」，但隔板好像成了中市唯一選項，根本是勞民傷財、矯枉過正。呼籲教育局著重「改善通風」和「拉大距離」，要求教育局要儘速調整。

    教育局長楊振昇表示，設隔板只是選項之一，只要保持社交距離就不需要隔板，各級學校設隔板需4千萬經費，教育部全額補助，目前只剩1所學校9月上旬會到貨，其他學校都完成購買隔板。

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