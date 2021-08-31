《台中》肉品市場賣洗髮精 議員：有如雜貨店

肉品市場9月底屠宰業務將完全退場，轉型「肉品市場直銷中心」。 （圖：鄭功進提供）

2021/08/31 05:30

議員質疑不符定位 農業局：未來將採複合商場型態經營 目前只是過渡

〔記者蘇孟娟／台中報導〕市府肉品市場轉型停止拍賣業務，最後一線屠宰線也將在9月底退場，市議員鄭功進昨質疑市府硬將肉品市場轉型「肉品市場直銷中心」，日前中元節普度肉價上漲，最近竟賣起洗髮精，轉型「四不像」，因中秋佳節近，盼農業局穩定豬肉價格。農業局長蔡精強指出，肉價上漲是全國性問題，因大安區屠宰場新屠宰設備要到9月才完成，過渡期間先以臨時行銷站模式開放，未來會以複合商場型態營運。

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鄭功進指出，往年在肉品市場還有進行屠宰業務時，即使遇大節日，肉價不至於漲太凶，因盧市府強行轉型「台中市肉品市場直銷中心」停止屠宰業務，各市場豬肉只能透過中盤商，除造成肉價上漲外，轉型的肉品市場直銷中心甚至連美髮護膚商品、洗髮精都賣，「官方市場淪落跟雜貨店一樣」，跟肉品直銷的定位不符。

遭疑未穩定豬價 農業局：全國性問題

蔡精強說，肉品市場拍賣業務今年已停止，最後一條屠宰線也將在9月底完全退場，因大安區屠宰場新屠宰設備要到9月才完成，目前臨時行銷站只是過渡，未來肉品市場會以複合商場販售魚肉、蔬果、花卉等優良產品；豬肉價格上漲是屬於全國性問題，且全國價格差不多。

中德市場疑轉租 議員促政風處調查

市議員林祈烽另指出，中德公有零售市場採用最有利標，得標業者競標時原規劃作大型寵物用品賣場，卻是上午11點才開門，與傳統市場民眾一大早採買的習性不符，根本無法活化市場；業者更在得標後，修改營運計畫書，將空間轉租，變二房東賺租金牟利，要求政風處調查。

經發局指出，秉持公平公開原則辦理標案，廠商3年前曾提報修正營運計畫書，採多元經營方式，調整營業面積，已要求限期重提報修正後營運計畫書。

議員鄭功進（左）質疑市府停止肉品市場屠宰拍賣後，轉型四不像竟賣起洗髮精。（圖：鄭功進提供）

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