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    防重機飆速 台3線峨眉段改1快1慢車道

    警方在台三線峨眉段編排測速勤務，宣導重機安全上路。（竹縣警局提供）

    警方在台三線峨眉段編排測速勤務，宣導重機安全上路。（竹縣警局提供）

    2021/08/30 05:30

    〔記者廖雪茹／峨眉報導〕台3線新竹縣峨眉段89到90公里路段彎道多，已發生多起重型機車的重大車禍，交通部公路總局和新竹縣政府會勘研議改善對策，已將北上車道改為1快1慢車道、路中劃設槽化線並設置防撞桿，後續還將評估研議設置固定式測速照相桿。

    新竹縣警察局表示，台3線道路寬廣、彎道多，沿途風景秀麗，被視為「重機天堂」，其中峨眉段89到90公里路段限速60公里，因短短1公里路段就有5處彎道，吸引不少重機騎士以極速過彎享受快感，卻也因此事故頻傳，常見超速摔倒、自撞護欄或電桿，甚至直接與對向來車對撞，造成傷亡。

    根據警察局統計，台3線新竹段從去年至今共發生169件交通事故，其中發生在彎道處就有35件。6月間1名重機騎士在89公里處失控衝撞對向來車，彈飛倒地後，當場慘遭觀光巴士煞車不及輾斃。

    公路總局新竹工務段指出，已將此路段的雙線混合車道改為1快1慢車道，分向限制線（雙黃線）改為槽化線，並加裝防撞軟桿。

    縣警局表示，警方不定時編排測速勤務，每月取締重機超速50多件，後續交通隊將評估研議設置固定式測速照相桿，降低肇事率。

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