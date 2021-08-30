彰化「快樂屋」租約將到期 380隻毛小孩恐流浪

彰化快樂屋流浪動物之家租約到期，地主要以1600萬賣地，園主許議仁夫婦無力承購，400隻毛小孩恐再度流浪。（記者陳冠備攝）

2021/08/30 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕社團法人彰化縣快樂屋流浪動物關懷協會收容380隻流浪犬、貓，是彰化少數合法的流浪動物收容所，長期幫地方政府解決流浪動物問題，因園區租約10月到期，地主有意以1600萬元將土地賣出，但協會無錢支付，最快在年底須遷離，讓這些「毛小孩」們，恐面臨無家可歸的命運。

若取得土地 縣府：會協助

對此彰化縣動物防疫所表示，彰化縣政府目前並無公費購買民地提供社團協會做公益使用的規定，若該協會自行取得合法土地後，縣府可以協助快樂屋關懷協會，申請成為合法之動物收容處所，若租約到期日仍無法完成購地，動防所亦會協助發起全國的動保團體或愛心人士來認養這些犬隻，未完成認養的部分，動防所會安排先行收容。

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協會溪州租地收容流浪犬貓

快樂屋流浪動物關懷協會總幹事許議仁表示，13年前他在北斗地區承租一塊地，開始安置流浪狗，當時收容100多隻，後來地主已賣地為由要求離開，8年前再遷移至溪州鄉目前場地，安置370隻流浪狗以及10多隻流浪貓，每月負擔10多萬飼料費、醫藥費等，還好有政府跟善心人士提供補助。

地主要賣地 協會無力購買

許議仁說，園區收容的犬貓一律結紮，大部分也有植入晶片，經常有民眾來認養，而且園區每日沖水2次，維持衛生、降低異味，已斥資近400萬元整建場地，包括建置4個大型化糞池等，讓排廢水流出來都是乾淨透明的，所以8年來極少被檢舉過，近日也獲農委會同意，補助安裝隔音牆，但要求需取得土地，因買地金額實在過於龐大，目前僅募得150萬元。

魏明谷籲政府協助買地

前彰化縣縣長魏明谷日前往了解，肯定協會付出，也呼籲政府應儘快協助購買該地，以解決彰化縣流浪動物問題。他表示，彰化縣政府在2017年時決定斥資7600萬元，建設可愛動物教育園區，卻因地方民眾反對沒蓋成，但流浪狗問題一直沒解決，還造成縣府唯一的收容所「爆棚」，如今只能仰賴民間幫忙代養，希望縣府採用不同的思維，突破障礙，協助用地取得或租用，補助增加更多的民間代養機構，提高收容量。

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