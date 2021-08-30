員山福園洗屍間污水 宜縣府否認偷排

員山福園洗屍間污水需經過處理設備才能排入河川；圖為園區污水處理管線。（宜蘭縣政府提供）

2021/08/30 05:30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕員山福園（宜蘭縣立殯葬管理所）洗屍間污水，依照規定必須經過污水處理設備後，再排入附近的五十溪，不過，有民眾爆料，園區洗屍間有暗管，讓污水不經處理，就直接偷排入河川；縣府回應，員山福園污水沒有偷排。

民眾爆料稱有暗管

張姓民眾說，員山福園正常處理程序，洗屍水應流入排水管，導入污水設備處理，再排入排水溝渠，但園區洗屍間有暗管，污水直接排入園外的蜊埤湖水尾處，輾轉進入五十溪。

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張姓民眾說，五十溪是宜蘭河上游，如果亡者身體有潰爛，或生前長期臥床，身體腐爛組織連同屍水排入五十溪及宜蘭河，恐會危害河川生態。

縣府民政處說，1996年建置的員山福園污水處理廠，設有污水收集管網與洗屍廢水貯槽，流經調整槽、氧化槽、曝氣與微生物分解，再流入3級過濾桶，才排到園外大排流入五十溪。

民政處說，福園污水委託專業環境工程顧問公司每3個月檢驗1次，目前的檢查結果皆符合規定，檢測報告資料送交宜縣環保局備查，環保局不定時抽查，也都沒問題。

民政處說，配合福園第3期納骨塔新建工程，再增建一座污水處理場調勻池，以增加調勻池容量需求，預計明年3月完成，讓園區污水處理設備再升級。

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