疫情緩車流增 國5週日高乘載

國道5號不論平日或假日，都有塞車情況。圖為頭城交流道車輛回堵情況。（記者林敬倫攝）

2021/08/30 05:30

國道客運指載客數是疫情爆發前4成 民眾習慣開車出遊 塞車恐惡化

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩又適逢暑假，國道5號不論平日或假日都出現塞車情況，高速公路局昨天恢復國5週日北上高乘載管制，國道客運業者統計，載客數只恢復疫情前的4成，專家憂心民眾習慣自行開車出遊，塞車情形恐會惡化；宜蘭縣政府交通處說，將找客運業者研商尋求解決辦法。

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北上管制時段 午3點至晚8點

高公局指出，疫情3級警戒降到2級後，國5車流量逐漸增加，已恢復5月19日全國升至3級警戒前的水準，暑假即將結束，很多人把握出遊機會，車流量明顯增加，國5開始啟動週日北上高乘載管制，管制時段下午3點至晚上8點。

首都客運總經理李建文說，最近2週國5的塞車情形很嚴重，每天上午10點南下開始塞，北上下午2點起回堵，以羅東到台北市府站為例，客運行車時間較未塞車時多出20分鐘，由於客運可行駛路肩，仍比自行開車快40分鐘。

李建文說，國5目前國道客運載客數，是疫情爆發前的4成，每班車幾乎都無法坐滿，客運司機員與站務人員都已打過疫苗，車輛逐趟清潔消毒，呼籲各界多利用大眾運輸工具。

提高運量 宜縣府邀業者討論

公路總局公路汽車客運審議會委員方森德憂心，民眾在疫情期間逐漸習慣私人運具，要恢復過去使用公共運輸恐怕不太容易，如果國道客運因載客數減少造成減班，乘客候車時間拉長，勢必影響服務品質，可能陷入惡性循環，公部門應思考解決辦法，比如說推出新的乘車優惠，或評估國5實施短期的平日高乘載管制，提升民眾搭乘公共運輸意願。

宜縣府交通處回應，會邀請國道客運業者討論，設法提升各界使用大眾運輸的意願，至於國5實施短期的平日高乘載管制之議，會影響通勤及出差需求民眾，必須審慎評估。

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