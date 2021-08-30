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    首頁　>　生活

    廚餘禁入養豬場 違者今起開罰

    2021/08/30 05:30

    9/1至9/30所有養豬場禁用廚餘

    〔記者歐素美／台中報導〕農委會主委陳吉仲昨南下台中，與中部地區養豬協會幹部等座談，他強調，今天（30日）起廚餘進入養豬場將開罰5萬到100萬元，9月1日起並依動物傳染病防治條例及飼料管理法「雙管齊罰」，呼籲民眾加強檢舉違法，一定要杜絕非洲豬瘟。

    與會人員反映，部分小型畜牧場可能偷偷使用廚餘，恐形成防疫破口；中華民國餐盒食品公會全國聯合會理事長陳明信則擔心全國180萬名學生的午餐廚餘，現在全部不能餵豬，要焚化處理，各地焚化爐恐大排長龍。

    農委會主委陳吉仲表示，9月1日起至30日所有養豬場不得使用廚餘養豬，如果有任何廚餘進入畜牧場，依據動物傳染病防治條例可處5萬到100萬元，且可連續處罰 ，業者並違反飼料管理法，第1次罰3萬、第2次罰20萬元，累計罰款金額會愈來愈高，呼籲養豬農民絕對要配合政策具體落實執行，非洲豬瘟才可百分之百守住。

    發現業者違法 檢舉獎金達120萬

    針對高風險的小型養豬場，陳吉仲呼籲民眾只要發現業者違法使用廚餘即檢舉，檢舉獎金高達120萬元，陳吉仲說，國內每天廚餘量逾1200噸，廚餘處理是很大的挑戰和問題，若未能好好處理反而會形成大災難。目前家庭廚餘由清潔隊收走，瀝乾後焚燒，大約565噸；其餘仍由原清運業者處理，只是不送養豬場，改送焚化廠或掩埋場統一處理。

    飼料補助 每頭至少500元

    農委會畜牧處長張經緯表示，禁用廚餘餵豬的一個月內，養豬戶都有轉用飼料的補助，不論大小豬，每頭補助500元，如果切結，每頭豬到養成都改用飼料餵，每頭補助2500元，但該場以後禁止再用廚餘餵豬；運送廚餘油資補助則依規模及飼養頭數不同，從1萬5千至3萬5千元不等，希望養豬協會幹部回去加強宣導。

    陳吉仲呼籲養豬業者「大家團結一致」，確保守住非洲豬瘟疫情，產業再升級。未來並將透過修改畜牧法，以提高優惠方式鼓勵100頭以下的小場退場，短期內則會針對200頭以下的養豬場加強稽查，以「罰」加「查」雙管齊下，加強防堵非洲豬瘟。

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