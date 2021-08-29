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    《嘉縣》阿里山林鐵邊坡 又坍塌

    竹崎鄉佳人山平交道旁上邊坡昨二度滑落坍塌，阿里山林業鐵路及文化資產管理處派人、機具清理搶修。（阿里山林鐵及文資處提供）

    竹崎鄉佳人山平交道旁上邊坡昨二度滑落坍塌，阿里山林業鐵路及文化資產管理處派人、機具清理搶修。（阿里山林鐵及文資處提供）

    2021/08/29 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕阿里山林業鐵路本線17公里50公尺處，即嘉115線竹崎鄉復金村與梅山鄉安靖村交界，昨下午雨後，發生佳人山平交道旁上邊坡土石滑落，致鐵公路都中斷，林鐵一輛奮起湖開往嘉義列車受阻，阿里山林鐵及文化資產管理處安排中巴等車輛，將列車上60名乘客自樟腦寮車站接駁下山，並調派機具、人力漏夜搶修，預計昨晚9點清理完成。

    林鐵及文資處副處長周恆凱表示，佳人山平交道旁上邊坡土石本月25日曾滑落，昨為二度坍塌。

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