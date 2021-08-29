《嘉市》開學提前迎新 始業式防疫不鬆懈

嘉義市林森國小校長吳育楷（後排左一）化身林鐵列車長，迎接新生學習啟航，教育處長林立生（後排左二）也到場。（記者丁偉杰攝）

2021/08/29 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕因應9月1日開學，嘉義市各學校全面強化環境清消工作防疫，開學後家長及訪客原則上不能進入校園，嘉北國小提前於8月21日舉辦小一新生家長班親會，昨天林森、興安、民族國小等校舉辦新生迎新活動，防疫仍不鬆懈，興安國小取消在演藝廳辦理新生始業式，改在各班教室以視訊方式進行始業輔導及親職教育講座。

嘉北國小校長趙季薇說，校方提前於8月21日舉辦小一新生家長班親會，讓家長先和各班導師見面，今年小一班級數11班，當天上午各班家長分成兩梯次，分流進入各班教室和導師座談。

請繼續往下閱讀...

興安國小限1位家長陪同

興安國小昨舉辦迎新活動，校長查顯良與家長會長蕭文明化身神燈巨人與快樂王子，在川堂智慧門迎接新生，贈送從嘉市鎮南聖神宮求來的文昌筆組。查顯良說，因應防疫，1名新生限1位家長陪同入校，也取消在演藝廳辦理新生始業式，改在各班教室以視訊方式進行始業輔導及親職教育講座；活動結束後，各班級分梯次讓親子分流離校，避免在校門口聚集，活動前後進行教室全面消毒，確保親師生安全的教室環境。

位於阿里山林業鐵路旁的林森國小昨舉辦創意迎新活動，校方在玄關安排林森站火車頭、各國旗幟打卡點，融入特色課程林鐵、木都等意象，校長吳育楷化身林鐵列車長，身為校友的教育處長林立生也到場，迎接新生進入校園。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法