本週第3起 復興27人登山團迷途獲救

27人登山團27日清晨挑戰單攻北插天山，因不諳山路迷失方向，警、消人員循GPS訊號漏夜搜救。 （消防局提供）

2021/08/29 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕一支由北北桃山友透過網路結識而組成的27人登山團，27日清晨挑戰單攻北插天山，因不諳山路迷失方向，走到白紗瀑布，溯溪時體力盡失，集體受困瀑布旁林地，警、消人員循GPS訊號漏夜搜救，昨天上午將他們引導下山，這是本週第三起桃園市復興區深山救援案。

登山新手 均無爬北插天山經驗

據悉，27人均無攀爬北插天山經驗，團員多是登山新手，卻選擇挑戰高難度的一日單攻，原預計至三角點後原路折返，疑因不諳路線又起大霧，領隊迷失方向，往反方向赫威山走去，最後因溯溪喪失體力，傍晚5點多在白紗瀑布附近林地受困，其中1名50歲蕭姓女團員失足傷及左腳踝與右肩。

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1女團員失足左腳踝受傷

大溪警方表示，這支登山團以壯年、中年人組成，上月擬定單攻北插天山計畫後，向林務局申請入山許可，27日清晨從小烏來登山口起登。警消轉述迷路山友所述，他們攻頂時路標明確，歸途時忽起大霧，後方成員有人聽到尖銳的詭異聲響，不久就陷入迷航，時值農曆7月，讓人直呼詭譎；有團員說，大夥手機全無訊號，幸在晚間6點多，其中1名隊員成功撥出112緊急救難專線，聯繫上警消救援，直呼「老天有保庇」。

警消循GPS定位鎖定受困位置

復興消防分隊代理分隊長宋賢治表示，接獲報案後，循GPS定位鎖定受困山友位置，晚間8點54分尋獲所有成員，推測偏離原路至少2公里、攀升700公尺，幸所有人員意識清楚，搜救隊員將傷患置於擔架，以人力接駁搬運下山。

宋賢治說，北插天山標高1727公尺，沿途岔路多又陡峭，容易混淆方向，不適合新手挑戰，須由老手帶隊，呼籲民眾登山前做足功課、累積一定經驗，並備妥保暖、食物等維生裝備，若不慎迷途，應善用行動科技輔助報案及原地待援，才能縮短獲救時間。

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