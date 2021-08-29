竹縣原民樂舞認證課程 10歲也來了

新竹縣政府推動全台首個原住民樂舞展演培訓計畫，第1屆「舞動原鄉．傳唱故事」昨天在原住民族文化教育產業推廣中心正式開訓。（記者廖雪茹攝）

2021/08/29 05:30

〔記者廖雪茹／竹東報導〕新竹縣政府推動全台第1個原住民樂舞展演培訓計畫「舞動原鄉．傳唱故事」，昨天在原住民族文化教育產業推廣中心開訓，28名學員來自各地原鄉，年紀最小只有10歲，個個載歌載舞，展現十足活力！

原民會主委夷將‧拔路兒到場為學員加油打氣，他表示，唱出自己母語的歌，才能讓文化傳承下去，原委會很樂意與新竹縣政府攜手推動原民人才培育、創業計畫。

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新竹縣長楊文科表示，為培養原民樂舞人才，創新與傳承傳統文化，縣府辦理為期3年培訓認證課程，感謝原民會補助經費支持。

楊文科說，縣府邀請尖石泰雅族的藝人溫嵐協助宣傳，師資陣容網羅金曲獎得主、劇場創辦人、知名網紅及金馬獎指定技術團隊。

此外，配合新竹縣原住民產業展銷中心「Wah！幾散竹東」活動，將安排學員上台表演，增加實戰經驗與提升知名度，並導入專業團隊，輔導原民青年創業與提供行銷諮詢。

28名學員除來自新竹縣竹東、尖石與五峰等鄉鎮，還有桃園、台東原鄉，年齡最小的學員是五峰鄉大隘村年僅10歲的林祖柔，她從小就對爵士鼓演奏有強烈興趣。林祖柔說，希望培養舞台表演膽量，夢想有一天可與偶像張惠妹同台表演。

目前在國立台北教育大學音樂系主修作曲的錢樵，期許藉由原民樂舞認證課程，獲得課堂外的樂舞知識與技能，未來能夠參與大型活動演出。

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