堵非洲豬瘟 竹市高效廚餘廠量能提升

環保署長張子敬昨天下午視察竹市廚餘分解優化處理。（記者洪美秀攝）

2021/08/29 05:30

〔記者洪美秀／竹市報導〕國內爆發走私的非洲豬瘟肉製品流入市面，為防堵養豬場淪陷，中央宣布9月1日到30日短期禁止廚餘養豬。環保署長張子敬昨天視察新竹市廚餘去化處理方式，表示會邀集各縣市環保局召開應變會議，不會改變原來廚餘收運方式，但各縣市務必2天內完成相關應變整備，確保民眾、餐廳、機關學校及廚餘清運業者的廚餘能妥善清運處理。

張子敬︰廚餘優化和除臭很重要

張子敬說，面對非洲豬瘟的侵襲，廚餘的優化和除臭處理是重要議題，透過科技化高效廚餘廠的運作，可讓廚餘成為循環經濟一環，環保署未來會推廣到全國。

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張子敬昨天視察新竹市廚餘優化處理設備的運轉情形，這座全國首座科技化廚餘處理廠，每天可處理12公噸以上的家戶廚餘，除處理速度快、廠區乾淨，也對社區環境友善。

新竹市高效廚餘處理廠改建自浸水掩埋場內舊有的廚餘廠，有2台廚餘前處理設備、6台高效廚餘處理設備以及廢水收集系統、異味防制系統等設備，利用好氧的微生物快速消化易腐廚餘，減少臭味，也能循環利用。

環局︰送指定地點 免費處理

新竹市環保局表示，為避免影響民眾回收習慣，新竹市機關、學校、餐廳、旅館等將維持廚餘交給原委託的廚餘養豬場或廚餘清運業者，再由其運送到環保局指定地點、免費處理。

每日量能可提升到18公噸

環保局表示，已備妥機具、人力協助清運廚餘，高效廚餘處理廠每日量能可從12公噸提升到18公噸，且會安裝傾倒廚餘及清桶設施，提供人力協助倒桶作業，確保廚餘清運處理不受影響。

環保局提醒民眾與餐廳、機關學校配合惜食、減量、剩食打包，並將廚餘瀝乾，切勿把來源不明的肉品或未烹煮的生豬肉丟到廚餘桶，請直接丟入垃圾車交由清潔隊妥善處理。

竹市高科技廚餘優化處理設備，每天可處理12公噸以上的家戶廚餘，圖為廚餘收集的情形。（記者洪美秀攝）

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