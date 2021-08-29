新北傳泳池、健身房停業 消保官關心退費

健身房傳出搬遷器材，消保官趕往現場查看。（新北市議員何博文服務處提供）

2021/08/29 05:30

〔記者何玉華、翁聿煌／新北報導〕陸續有游泳池、健身房等休閒健身業者因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）停業影響，不堪虧損決定停業，包括中和區「北一游泳池」、「水藍天游泳池」、板橋LifeGym生活健身房，影響已購買課程的會員權益，業者雖都表示會處理退費問題，新北市政府消保官昨仍分別前往查核，要求妥善處理。

LifeGym健身房7月下旬在臉書公告停業，受理線上申請債權程序，新北市議員何博文服務處接獲會員陳情，指業者要求提供身分證、存摺作為退費使用，但後續沒有下文，讓人求助無門，也擔心個資被濫用；昨天早上還傳出業者搬移器材。

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新北市主任消保官王治宇昨到現場了解外，建議消費者可向發卡銀行申請免付爭議款、健身器材變賣後參與款項依比例退費，或向法院聲請支付命令、強制執行。

另停業的兩家游泳池，規劃長期會員依使用比例退費，持游泳票券者憑券依購買金額退費；消保官溫婉如認為，北一游泳池及水藍天游泳池公告的退費期間，分別為9月1日至10日、9月12日至20日，期間過短，希望業者延長時間。

何博文表示，市府應審慎看待類似停業問題，積極協助民眾完成退費程序；勞工局應主動調查該公司無預警倒閉，是否讓相關從業工作人員、教練權益受損。

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