國防部急收回停車場 宜縣府︰續協商

國防部26日函文收回「光宜營區停車場」土地，宜蘭縣政府認為應再協商，僅憑2張公文收回土地並不妥。雙方通話後，存在誤會，將繼續溝通協商。（記者蔡昀容攝）

2021/08/29 05:30

蘭城新月廣場對面的停車場 9月起恐無法停車 縣府、軍方30日將協商

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭市中心停車需求高，蘭城新月廣場對面的聯勤204廠停車場，國防部26日函文縣府終止契約，要求31日前點交還地，民眾9月1日起恐無法停車，讓縣府錯愕，批國防部僅憑2紙公文，要求5天內就終止契約，不尊重地方；雙方30日將作最後協商，縣府表示，協商結果會盡快告訴大家。

請繼續往下閱讀...

26日來函 31日前就要點交還地

縣府2008年與國防部商借聯勤204舊廠土地，成為現在的「光宜營區停車場」。停車場起初免收費，因無人管理常遭占用，影響停車周轉率，2013年由縣府委託廠商營運，轉為收費停車場，可提供277車位。

廠商繳的權利金，宜縣府分45%，軍方55%，迄今宜縣庫進帳約1200萬元，軍方約1500萬元，最新一期合約從今年1月1日至明年12月31日。

國防部政治作戰局16日突然函文縣府，稱停車場業者因故在8月底終止合約，國防部為順利在明年前完成「國軍老舊眷村改建計畫」相關事務，請縣府暫停招商，雙方擇期研商確認後續事宜。縣府回函說明，6日已上網公告招商，24日開標。

政治作戰局26日再度函文，批縣府未理會暫停招商及擇期研商一事，違背合作互惠精神，要求31日前辦理土地點還事宜。

提供277車位 恐影響民眾權益

縣府交通處處長黃志良說，政府機關間簽有協議契約，國防部僅憑兩張公文就要終止契約，影響民眾權益，不尊重地方政府，不過，雙方已有溝通，國防部針對土地使用另有需求，但部分土地仍可供停車使用，週一會進行協商。

國防部：會與縣府協調後續規劃

國防部回應，與宜縣府合作經營「光宜營區」停車場均按相關規定辦理，縣府已主動協調，後續將擇期研商全般規劃，以為周延。

黃志良說明，縣府會以民眾停車需求為優先考量，停車場24日標案流標，25日公告第二次招標，訂31日開標，針對投標廠商權益，會依採購法處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法