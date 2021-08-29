屏東》台電政風主管遺產 正宮搶輸小三繼承人

2021/08/29 05:30

〔記者李立法／屏東報導〕曾擔任台電重要電廠政風主管的魏男，在外購屋與鍾女同居，產權登記各半，魏男允諾死後將房產送給鍾婦，不料魏、鍾2人卻先後病逝，魏男遺孀曹婦依法繼承亡夫該房屋一半產權，鍾女的2個兒子卻持魏男生贈屋承諾書提告爭產，獲得勝訴，屏東地院判曹婦應將持有1/2的房產移轉給鍾婦兒子，可上訴。

鍾女2子主張，魏男曾於2013年立書聲明，死後將把該房屋持有的一半產權移轉給鍾女，魏男在尚未退休前，於2019年3月間病逝，鍾女隨後在2020年9月病逝，其2人除依法繼承鍾女所持有的該房屋1/2產權，魏男持有的另一半產權也應歸2人所有。

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繼承亡夫該房屋1/2產權的遺孀曹婦則主張，鍾女曾寫悔過切結書，答應她只要不提出通姦告訴，死後就把該房子無條件過戶給她。

屏東地院就鍾女2子提出的履行贈與契約進行審理，將魏男書寫的贈屋聲明送交法務部鑑定，確定筆跡及內容為真，法官遂將曹婦因繼承持有的該房屋1/2產權判給鍾女2子，因該份贈與聲明內容並未包括土地部份，整棟房子雖由鍾女2子取得，但曹婦仍持有1/2的土地產權。

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