55萬人接種高端 「打」氣逐日略降

指揮中心指揮官陳時中說，這可能有兩大原因。第一是可能受到近日疑似接種後不良事件，BNT疫苗快要到貨，也是影響因素。（指揮中心提供）

2021/08/29 05:30

〔記者吳亮儀、翁聿煌／綜合報導〕目前第六輪疫苗接種是國產武漢肺炎疫苗高端，前天（廿七日）接種數近十五萬人，但接種率逐漸下降，從第一天（廿三日）的九十二．八％，降到廿六日的八十二．六％。

指揮中心指揮官陳時中說，這可能有兩大原因。第一是可能受到近日疑似接種後不良事件，BNT疫苗快要到貨，也是影響因素。

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不良事件＋BNT疫苗快要到貨 2大因素影響

開放接種首日是本月廿三日，當天接種率最高九十二．八％，廿四日下降為九十．二％，廿五日降到八十七．一％，廿六日則降到八十二．六％。陳時中說，接種率確實逐日下降，但還不到緩打。

截至廿七日為止，已累計五十五萬○九三二人接種第一劑高端疫苗；我國已累計疫苗接種一○七七萬九三三四劑，接種人口涵蓋率四十二．二二％，劑次人口比為四十五．九三％。

新北市昨天通報兩例疑似接種高端疫苗後不適案例，一例死亡、一例嚴重不良反應。其中家住新莊區四十歲女性，原本有多種慢性病史，廿三日接種高端疫苗後，連續兩天出現聲音沙啞及嚴重疲倦症狀，廿七日上午騎車外出時昏倒，經通報一一九送醫搶救不治死亡；檢警相驗，昨天下午初步認定死因為急性心肌梗塞，家屬沒意見。

另一名板橋區四十二歲女性，原有糖尿病史，廿七日施打高端疫苗後出現身體不適、救護車送醫時呼吸心跳停止，經搶救後仍於醫院加護病房觀察中。

指揮中心發言人莊人祥表示，已經接獲相關通報，尚未納入系統數據，相關細節資料還有待地方提供。若納入新莊死亡案例，加上先前已經通報的五例案例，疑似接種後死亡案例累計已有六例。

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