別有疫苗孤兒／英系立委︰18到20歲同步優先打BNT

民進黨「英系」立委發出聯合聲明，呼籲讓十八至二十歲的年輕人也能預約接種BNT疫苗，不要讓他們成為疫苗孤兒。（美聯社檔案照）

2021/08/29 05:30

〔記者楊綿傑、楊媛婷、吳亮儀、簡惠茹／綜合報導〕BNT疫苗昨天開放意願登記，民進黨「英系」立委發出聯合聲明，呼籲讓十八至二十歲的年輕人也能預約接種BNT疫苗，不要讓他們成為疫苗孤兒。指揮中心指揮官陳時中回應，十八、九歲可打AZ或莫德納疫苗，只是目前還沒排到。每個年齡層各有需要，會思考如何平衡。

阿中︰可打AZ或莫德納 會思考平衡

指揮中心另提醒，若要登記選擇BNT疫苗的民眾，必須符合未接種過疫苗、非第七輪疫苗預約名單者兩大資格，否則要等八月卅一日下午四時之後才能更改登記。

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AZ、莫德納、高端等疫苗陸續開始施打，BNT昨也加入可登記施打行列，但十八、九歲的「疫苗孤兒」仍無疫苗可施打，民進黨十名「英系」立委昨天聯合發出聲明共同呼籲，BNT接種可涵蓋到廿歲，應讓十八至廿歲年輕朋友也有機會接種。

立委江永昌指出，目前台灣所施打的AZ、莫德納與高端疫苗皆是由老至少逐步往下施打，倘若BNT疫苗也比照，就出現全國疫苗施打皆忽略十八至二十歲之間年輕人的大問題。

陳時中坦言，疫苗安排是非常痛苦的，因每個年齡層有每個年齡層不同的需要，高年齡層風險比較高，一般國家都從高風險往下打，台灣也是一樣；但事實上，比較年輕的族群有就學的群聚風險、有為生活努力工作的人，也會有接觸比較多人的風險。

折衷方式 先衝高第一劑涵蓋率

因此，陳時中解釋，目前是採取折衷的方式，犧牲打第二劑，希望把第一劑人口涵蓋做得更完整一些，朝這樣的方向在努力，不過，也在思考如何能稍微平衡。

指揮中心昨也宣布，第七輪的AZ疫苗接種，從今天上午十時到八月卅一日中午十二時，將開放七月十九日之前意願登記勾選AZ疫苗的民眾進行施打預約。

指揮中心特別說明，要在平台意願登記選擇BNT疫苗者，必須要沒有接種過疫苗、且非第七輪疫苗預約名單。

第七輪提供接種AZ疫苗

民進黨「英系」立委發出聯合聲明，呼籲讓十八至二十歲的年輕人也能預約接種BNT疫苗，不要讓他們成為疫苗孤兒。（記者簡惠茹翻攝）

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