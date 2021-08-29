本土連2天+0 但板橋櫃姐傳確診

8月近期COVID-19新增本土確診及死亡人數

2021/08/29 05:30

〔記者吳亮儀、周湘芸／綜合報導〕國內連續兩天武漢肺炎本土零確診「嘉玲」，也是本週第三天本土病例「嘉玲」。中央流行疫情指揮中心昨天公布僅新增六例境外移入病例，無人死亡。

但指揮官陳時中說，昨天上午新北市傳出一名確診者，尚未列入確診病例，會列入今天病例。另外，一名巴拿馬籍貨輪船長死後確診武肺，也尚未列入昨天死亡病例。

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櫃姐Ct值31 研判是舊案

新北昨天雖然「嘉玲」，但新北市長侯友宜昨天指出，板橋大遠百一名櫃姐二十七日休假在江翠篩檢站篩檢陰性，但二十八日早上PCR結果出爐是陽性，Ct值卅一不具傳染力，感染源還在疫調中，研判是舊案。

櫃姐確診前最後一天上班是二十六日，板橋大遠百昨天暫停營業一天，已啟動企業快篩、環境清消、安排約一千五百名員工前往亞東醫院篩檢，需確認員工採檢都是陰性才可復業。

停業1天清消 逾1500員工快篩

新北市衛生局長陳潤秋說，Ct值廿八以上確診者因不具傳染力，可能無法透過快篩驗出，或會驗出陰陽反覆的情況，因此，新北市社區篩檢站都有要求一律加採PCR，板橋大遠百確診櫃姐Ct值高，研判應為舊案。

昨天也新增六例境外移入個案，年齡介於十多歲到六十多歲，分別自法國、美國、其他一例、越南、巴基斯坦、柬埔寨入境，入境日介於今年八月七日到八月廿七日。

另外，近期確診個案解隔離情形，從五月十一日到本月廿六日累計公布一萬四七四八名確診個案中，已有一萬三六七四人解除隔離。

一週內本土疫情有三天「嘉玲」，二級警戒是否降級一直被提出討論。陳時中日前指出，防疫成績必須維持住，加上疫苗涵蓋率增加，才有降級可能。

板橋大遠百昨天有1名櫃姐確診，業者緊急停業消毒，逾1500員工快篩 。 （記者周湘芸攝）

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