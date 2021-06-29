青春專案 學生暑期工讀 勞動局將勞檢

2021/06/29 05:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，學生在家線上學習已月餘，隨著暑假即將到來，有不少學生會選擇打工賺零用錢或補貼家用，市府勞動局將啟動「青春專案」，對青少年較常打工的場所、學校附近商圈等160家事業單位進行勞動條件檢查，重點包括與「勞動基準法」相關的工資、工時及例假等，為工讀生勞動權益把關。

工資、工時要符合勞基法規定

勞動局勞動條件科表示，暑假來臨，有不少學生會趁課餘空檔到餐廳、飲料店或超商等場所打工，但不管是全時或是兼職工讀生，包括工資、工時及休假等勞動條件均與一般勞工相同，其中按月計酬者，每月基本工資最低為2萬4000元；按時計酬者，每小時工資不得低於160元。

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工時的部分還有工讀生如持續工作4小時，應有至少30分鐘休息，每天正常工時不得超過8小時，正常工時連同延長工時不得超過12小時；如加班，須依法定倍率計算其延長工時工資。工讀生例休與一般勞工相同，每7天中應有2天的休息，1天為休息日、1天為例假日。

勞動局提醒，雇主務必遵守勞基法，違者可處2萬元至100萬元，更多工讀生勞動權益詳細資訊，可洽勞動局勞動條件科法令諮詢專線：332-2101分機6804至6806。

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