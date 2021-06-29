「天空斷橋」將全線貫通 國2甲拚後年通車

國2甲線部分施作好的路段橋面，因受到居民抗爭工程停擺，導致未完全銜接形成「天空斷橋」。（記者魏瑾筠攝）

2021/06/29 05:30

民眾抗爭、地主意見分歧 致工程延宕

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國道2號大園交流道延伸至台15線的國2甲線高速公路，因飽受環保團體與居民抗爭，工程延宕多年，導致部分已施作好的路段橋面無法延續興建而形成「天空斷橋」，隨著工程修改路線並陸續取得用地、動工，全線可望後年通車，其中東向大園往桃園方向的斷橋已「連起來」，西行線大園往台15的斷橋，預計於7月取得用地後進行銜接工程。

部分做好高架路段 無法銜接

為改善大園區中正東路、民生路及國際路的交通壅塞情形，交通部高速公路局原規劃興建國2甲線高速公路延伸到台15線、台61線快速道路，但因路線受當地居民及環保團體抗爭，加上原先規劃在航空城都市計畫的用地要採租用方式動工，但因地主意見分歧而不了了之，施工期程一再延宕，工程只完成國2甲線連接大園交流道段，沿線部分做好的路段因無法銜接，形成「天空斷橋」景象。

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經溝通後預計10月取得全部用地

第一工程處副處長黃承郎表示，國2甲線動工至今約達10年，前幾年因路線規劃受到民眾與環保團體抗議，經中央、地方不斷折衷協調，於2018年恢復動工，並分為兩個工區施作。其中第一工區已於今年1月21日完工，第二工區預計10月底可取得全數用地，部分已取得用地的路段已先動工。

與地主溝通 願租用讓工程施作

黃承郎說，原先全工區工程以今年5月若能交付全部用地起算，預計2023年5月4日完工，但因交通部民用航空局將延至10月30日才能交付用地，全工區因此得順延至2023年10月才能完工；其中，牽涉到航空城都市計畫內的第二工區用地，經再與地主們溝通，已有部分地主願以租用方式讓工程施作，待10月取得全部用地，即可全面動工。

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