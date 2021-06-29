為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    領總統教育獎 貧生買漢堡贈防疫英雄

    謝沂鈞（右三）一拿到獎金，立刻跑去跟二林原斗小玲愛心團一起買漢堡、咖啡等，送給當地派出所、消防隊等防疫前線人員。 （記者陳冠備翻攝）

    謝沂鈞（右三）一拿到獎金，立刻跑去跟二林原斗小玲愛心團一起買漢堡、咖啡等，送給當地派出所、消防隊等防疫前線人員。 （記者陳冠備翻攝）

    2021/06/29 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮育德國小畢業生謝沂鈞出身單親貧困家庭，成長過程受到不少社會資源幫助，她也相當爭氣，連續2年獲得教育部總統教育獎「奮發向上獎」，昨天她前往學校領獎，拿到2萬元獎金後，就到附近早餐店買50份漢堡，送到二林衛生局、消防隊及派出所等單位，為防疫前線醫護警消人員打氣。

    表達自己內心的感激

    全國疫情進入三級警戒，讓人跟人之間減少接觸，但民間各地興起集資贈送防疫物資給第一線防疫醫護、警消人員。謝沂鈞在拿到獎金之後，立刻跟媽媽商量，要把部分獎金捐出，購買漢堡來送給第一線人員，以表達自己內心的感激。

    同時覺得很有成就感

    謝沂鈞說，她從小常跟媽媽參與公益活動，覺得愛心就是有錢出錢、有力出力；去年第一次得到奮發向上獎時，就認捐了二林鎮公所愛心路燈1000元，這是第一次靠自己力量捐錢，讓她覺得很有成就感。這一次又得獎，她也立刻拿1750元，買了50份漢堡，以感謝防疫前線人員的辛勞。

    「做一個手心朝下的人！」謝沂鈞的媽媽說，自己沒能力讓女兒補習，只能接受YMCA課後照顧服務；而女兒沒錢學音樂，就努力在學校社團學樂器。她並教導小孩要回饋社會，所以女兒在班上擔任數學小老師，公益活動若缺表演者，她都會第一個上台。

    媽媽也透露，獲獎前女兒的手機已經用到快壞了，原本說要更換手機，但她領到獎金之後的第一件事，竟是跑去買漢堡送給大家，對於女兒的心意，她既感覺驕傲，也相當心疼。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）
    2021/06/28 09:24

    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/29 06:09

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價
    2021/06/28 16:56

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價 影片

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看
    2021/06/28 14:23

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播