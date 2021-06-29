領總統教育獎 貧生買漢堡贈防疫英雄

謝沂鈞（右三）一拿到獎金，立刻跑去跟二林原斗小玲愛心團一起買漢堡、咖啡等，送給當地派出所、消防隊等防疫前線人員。 （記者陳冠備翻攝）

2021/06/29 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮育德國小畢業生謝沂鈞出身單親貧困家庭，成長過程受到不少社會資源幫助，她也相當爭氣，連續2年獲得教育部總統教育獎「奮發向上獎」，昨天她前往學校領獎，拿到2萬元獎金後，就到附近早餐店買50份漢堡，送到二林衛生局、消防隊及派出所等單位，為防疫前線醫護警消人員打氣。

表達自己內心的感激

全國疫情進入三級警戒，讓人跟人之間減少接觸，但民間各地興起集資贈送防疫物資給第一線防疫醫護、警消人員。謝沂鈞在拿到獎金之後，立刻跟媽媽商量，要把部分獎金捐出，購買漢堡來送給第一線人員，以表達自己內心的感激。

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同時覺得很有成就感

謝沂鈞說，她從小常跟媽媽參與公益活動，覺得愛心就是有錢出錢、有力出力；去年第一次得到奮發向上獎時，就認捐了二林鎮公所愛心路燈1000元，這是第一次靠自己力量捐錢，讓她覺得很有成就感。這一次又得獎，她也立刻拿1750元，買了50份漢堡，以感謝防疫前線人員的辛勞。

「做一個手心朝下的人！」謝沂鈞的媽媽說，自己沒能力讓女兒補習，只能接受YMCA課後照顧服務；而女兒沒錢學音樂，就努力在學校社團學樂器。她並教導小孩要回饋社會，所以女兒在班上擔任數學小老師，公益活動若缺表演者，她都會第一個上台。

媽媽也透露，獲獎前女兒的手機已經用到快壞了，原本說要更換手機，但她領到獎金之後的第一件事，竟是跑去買漢堡送給大家，對於女兒的心意，她既感覺驕傲，也相當心疼。

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