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    首頁　>　生活

    花蓮招募防疫食堂 供弱勢免費餐食

    2021/06/29 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕全國三級警戒已持續1個半月，花蓮許多偏鄉民眾打臨時工，在疫情期間失業，加上暑假快到了，花蓮縣長徐榛蔚宣佈，即日起在13鄉鎮招募「防疫暖心食堂」。她說，弱勢民眾可到食堂外帶餐點並留下資料，業者再向縣府結算餐費，協助民眾渡過難關。業者洽詢電話03-8230840，社會處將有專人接洽登記。

    縣長徐榛蔚表示，即日起對外發出「徵召令」，歡迎小吃店、麵店等餐飲業者加入「防疫暖心食堂」，提供弱勢民眾外帶餐點服務，參加業者也能獲得收入。

    餐費由縣府募集社會資源

    她說，如果鄉親在疫情期間因為失業導致三餐出問題，且7月3日開始又要放暑假，除教育處提供弱勢學生中餐，即日起也召集13鄉鎮業者參與防疫暖心食堂計畫，將由社會處負責招募，登記電話03-8230840。

    有意願業者洽縣府社會處

    社會處表示，防疫暖心食堂專案計畫已進入前置作業，有意願的早餐店、餐飲店可打專線預約，簽署契約書後在店門口張貼防疫暖心食堂標章，供民眾外帶使用，縣府預計7月2日在社會處網站公告店家名單，有需要的民眾可到食堂取餐，經費由縣府募集社會資源共同互助，幫助鄉親度難關。

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