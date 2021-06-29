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    首頁　>　生活

    南鐵地下化進度52.27％ 2024年底通車

    2021/06/29 05:30

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市區鐵路地下化自2017年3月開工以來，目前總工程進度（含用地取得）52.27%，預計2024年11月切換地下軌道營運通車。地下結構物施工中的橫交設施包括光華街鐵路橋等8處，後續還有府連路地下道、東門陸橋、開元陸橋等3處，將從7月起陸續封閉施工。

    府連路地下道等 7月封閉施工

    南鐵地下 化工程全長8.23公里，橫跨北區、東區、仁德區，總經費293.6億元，地面上包括鐵道拆除等整體工程，預計2026年11月完工，屆時除了新增林森站、南台南站2處通勤車站，並將消除23處橫交設施，包括9處平交道、8處地下道、4處陸橋及2處鐵路橋涵。

    交通局昨天在市政會議專案報告相關進度，以及施工期間的交通疏導，施工中的8處橫交設施，光華街鐵路橋預計8月完工後即可開放通行；生產路平交道預計12月完工；東豐路平交道預計明年10月完工；實踐街平交道預計2023年8月完工；台南車站人行地下道車站本體已新建跨站天橋供行人通行；民族地下道、林森地下道採分階段施工，部分車道維持通行；中華陸橋以托底工法施工，施工期間不影響交通。

    此外，府連路地下道預計7月起封閉施工，完工後開放通行；東門陸橋預計明年2月封閉，調整橋墩位置後維持通行；開元陸橋預計明年10月封閉拆除，鐵路下地後通行。

    至於地下結構物已完成施工的12處，包括長榮路地下道以鋼便橋替代通行；開元國小人行陸橋調整橋墩，以臨時天橋提供行人通行；小東路地下道、月見堂溪鐵路橋、青年路平交道、大同路141巷平交道、榮譽街平交道、龍寶路平交道、後勤司令部平交道，已開放通行；另外，衛民街人行地下道、崇明七街人行地下道、大林路平交道永久封閉。

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