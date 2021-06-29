台中疫苗殘劑資訊網上線 今開放預約

中央將於7月1日分配逾6萬劑美贈的莫德納疫苗給台中市政府。圖為日前民眾施打疫苗情形。 （記者蘇金鳳攝）

2021/06/29 05:30

7/1中央配發6萬多劑莫德納疫苗 7/2部分醫院先施打 7/3擴大施打

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市30日開放75歲以上長輩施打AZ疫苗，避免浪費殘劑，「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」昨天已上線，針對30日的快打站及衛生所的殘劑，今天（29日）開放預約，並在電腦亂數排序當天下午6點後公告於網站，30日施打，各站或衛生所按序位電話聯絡通知民眾施打殘劑。

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此外，衛生局長曾梓展表示， 6月30日上午將開放75歲至76歲長輩施打AZ疫苗，而美國所贈送的莫德納疫苗，中央預計7月1日發配給台中市6萬多劑，7月2日部分醫院開始施打，7月3日擴大施打，注射站點也由過去的112個增至440個，至於施打的對象及施打明確時間，為避免民眾搞混，會在1、2天後由市長盧秀燕公佈。

當日未排到 需重新預約

「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」昨天正式上線， 同步公告可預約站點，市長盧秀燕表示，今天（29日）上午9點至下午1點開放登記預約，同日下午6點前將各站點預約名單以電腦亂數排序後公告於網站，並簡訊通知30日施打殘劑，請排序較前面民眾留意，民眾即日起可至市府官網及市府官方Line的防疫專區查詢點閱。

市府研考會主委吳皇昇表示，未來會陸續有新的疫苗進來，因此市府會在施打前兩日公告可預約站點，施打前1日上午9點至下午1點開放民眾登記預約，同日下午6點公告於網站，並簡訊通知排序較前面民眾，而施打當日若有殘劑，各站會電話聯絡通知民眾施打，網站上也會公告每日殘劑的施打名單，當日未排到的民眾，下次還要重新預約。

衛生局長曾梓展表示，莫德納疫苗來了後，會開放給中市醫療院所、包括診所施打殘劑，已訂指引，施打前兩天，在衛生局網站及合約院所的網站會公告預約跟施打時間及日期，施打前一天的登記方式，衛生局尊重各醫療院所，美國贈送的莫德納一瓶可打14人，市府規定預約滿10人開一瓶，原則殘劑最多4至5劑，每日限10人來預約，施打後醫療院所要公布名冊，並送衛生局備查。

曾梓展表示，中央於7月1日將莫德納疫苗撥至台中市，7月2日部分醫院先施打，7月3日擴大施打，注射站除了現有64個快打站與18間專責醫院、30處衛生所，還擴大注射點到306個特約診所與22個地區醫院，總計440個注射點。

30日開始為75歲以上長者施打疫苗，市長盧秀燕表示，今日上午9點至下午1點開放登記預約施打殘劑。（市府提供）

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