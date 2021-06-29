自由日日Shoot》自誇精準疫調破功 北農群聚四處擴散

台北市政府28日安排環南市場員工及攤商施打武漢肺炎疫苗。（記者朱沛雄攝）

2021/06/29 05:30

〔記者楊心慧、鄭名翔、郭安家、邱芷柔／台北報導〕台北農產運銷公司爆發武漢肺炎群聚感染後，疫情不斷延燒擴散，昨日爆出北農首例確診員工五月竟去過「萬華茶室」聚餐，一直高居北市疫情熱區的萬華群聚感染，傳播威力恐超出預期；而北農果菜市場群聚案傳播更明顯持續擴大，昨遭追查確診增至八十九人，環南市場也增至五十三人，更傳出南門、永樂及臨江市場都淪陷，各有一人曾到北農而確診。北市議員痛批北市府疫調不實、隱匿疫情，北市疫情根本無法降溫。

南門、永樂、臨江市場都淪陷

台北市議會財建委員會昨針對北農及批發市場疫情問題，衛生局疾病管制科長余燦華稱，五月疫情爆發以來，北農共計八十三人確診、環南市場則有四十四人確診，但被議員許淑華當場「抓包」，指北農實際確診已達八十九人、環南市場五十三人，痛批柯文哲每日開記者會卻不敢公開，根本隱匿疫情。

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議員黃郁芬再爆，北農十例確診者的匡列接觸對象人數竟為零，質疑疫調不實才釀破口；議員苗博雅稱，北農群聚中，有卅六例是由專案篩檢找出，其餘皆是確診者自行篩檢，未有一例是透過柯文哲口中的「精準疫調」發現，形同破功。

議員林亮君追問官員是否有其他公有市場攤商前往北農導致確診？現場官員先是靜默近一分鐘，後來衛生局官員才坦承，南門、永樂及臨江市場各有一人曾到北農而確診。

確診活動史 僅北市無資料

醫師林靜儀則在臉書貼文，以疾管署「各縣市確診個案公共場所活動史」資料，質疑全台縣市僅台北市顯示「暫無資料」。她批：「台北市所有確診個案都不到公共場合與人接觸的？」余燦華解釋，確診數字每天更新，皆持續疫調，並無隱匿，但部分個案在回答時有所保留，導致執行困難；目前北市疫調匡列皆採電話通知，將研議採細胞簡訊。

北農首例曾到萬華茶室

柯文哲昨在北市防疫記者會上仍強調，北市不僅有疫調，做得「還比原本更多」，但也鬆口若每週確診數降至廿例以下，可公布足跡。

此外，北市議員林穎孟昨追問北農第一例感染源，北農總經理翁震炘驚爆首例確診者曾到過萬華茶室。北農說明，確診首例於五月十七日身體不適，立即快篩居家隔離，廿日確診。對此，黃珊珊在北市防疫記者會上說明，首例確診者五月中旬去過萬華，但也去過很多地方，無法確定是在何處被感染，北市府無甩鍋萬華的意圖。

指揮中心指揮官陳時中認為，從北農事件發展趨勢圖來看，目前個案最早發病是在五月十四日，但還難釐清誰是第一個確診案，不能因有萬華足跡就斷定為首例或感染源。

陳時中強調，從密切接觸者切斷傳播鏈及積極篩檢找出潛藏病人，是目前要控制雙北市場疫情的關鍵。

台北市市場確診人數（統計至6/28）

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