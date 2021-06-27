基隆廟口夜市 再停業至7/13零時

基隆市未對外開放預約施打疫苗殘劑，仍依照中央規定，優先針對第8到第10類已造冊民眾施打殘劑。著紅背心者為市長林右昌。（基隆市政府提供）

2021/06/27 05:30

〔記者林欣漢／基隆報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，基隆市政府昨公告，廟口夜市將延長停業至7月13日凌晨零時；市長林右昌昨表示，有關疫苗殘劑的使用方式，一切依據中央指引，優先讓第8至10類已造冊民眾施打，沒有對外開放預約殘劑。

殘劑施打 第8至10類造冊者優先

林右昌說，基隆市在執行面上不太會有 殘劑的問題，在公費疫苗接種順序中，第8類是感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡的65歲至74歲長者；第9類是可能增加感染及疾病嚴重風險者，包括19歲至64歲具有易導致嚴重疾病的高風險疾病者，以及罕見疾病與重大傷病者；第10類則是感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡的50歲至64歲成人。

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林右昌表示，基隆市非常重視市場管理及防疫作為，包括果菜市場、崁仔頂魚市、各傳統市場，嚴格要求攤商落實「雙罩一套」（口罩、面罩及拋棄式手套），市府一發現有住在基隆市的北農員工確診後就落實疫調，所以在基隆沒有擴散為群聚事件。

增3確診案 2人為養護中心住民

基隆市府昨並公告，廟口夜市延長停業至7月13日凌晨零時。這已是廟口夜市第4度延長停業，以往廟口夜市就算因清潔、消毒或中元普度而短暫休息，1年公休時間也不超過3天。

基隆市昨新增3名確診案，累計人數已達300人，新增案例有2人是逸嘉養護中心住民，先前6次採檢都是陰性，直到25日第7次採檢才確診；截至昨天為止，該養護中心共有30人確診，包含6名工作人員、24名住民。林右昌指出，2例新增案例都是先前6採陰，第7次採檢才確診，顯見病毒非常狡猾，會持續監測逸嘉養護中心住民及照服員，預計28日安排第8次採檢。

基隆廟口夜市再延長停業至7月13日凌晨零時。（基隆市政府提供）

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