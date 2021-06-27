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    市圖「閱讀袋著走」 免費宅配到家

    高市圖首推宅配借閱。（記者黃旭磊攝）

    高市圖首推宅配借閱。（記者黃旭磊攝）

    2021/06/27 05:30

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕疫情擋不住書香！高雄市立圖書館與郵局試辦「閱讀袋著走-防疫版」進階，讀者於線上免費申請書箱宅配到府服務，核可後即由郵局將選書及隱藏版消毒書袋，宅配到民眾家裡。

    每週限量100箱 借閱期38天

    高雄市圖昨表示，民眾自26日起，可於線上免費申請，每週限量100箱，郵資由館方自行吸收，消毒後請郵務士配送，範圍僅限高雄市境內宅配，並會在每盒書箱中附上借閱期限、借閱規則小字卡，讓讀者在家也能遵守閱讀規則，並注意逾期時限。

    至於選書以總館館藏為主，宅配範圍限高雄市境內，借閱期38天，總館1樓有自動還書箱；市圖強調，讀者可待三級警戒解除後到分館還書，也將視情況延長借閱時間。

    三級防疫警戒實施近1個半月以來，市圖線上推廣活動，臉書互動受好評，閉館期間貼文觀看人數近34萬人次；而智慧圖書館位於高捷中央公園站、左營站、南岡山站，總計1200冊書籍借閱踴躍。

    高雄市圖代理館長林奕成表示，讀者宅在家也能借閱獲贈書袋，藏書種類包括健康、旅遊、心理、文學等近20種，還有親子、成人適讀主題圖書供挑選，民眾在活動網站（https://www.ksml.edu.tw/）上點選並填妥資料，每週將以宅配方式寄送到府。

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