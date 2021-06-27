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    首頁　>　生活

    3度回診未被篩 仁武群聚案妻發聲明

    2021/06/27 05:30

    〔記者王榮祥、翁聿煌／綜合報導〕高雄仁武群聚案牽連5個家庭，累計已15人確診、並匡列上千人；確診個案14359的妻子昨透過民代聲明，強調「三度回診均反映咳嗽等症狀，但院方皆未篩檢」，「因為我們疏忽，相信醫療給的答案就鬆懈自己，非常抱歉」。

    恩主公醫院未回應 盼病人早日康復

    恩主公醫院表示，對於病患家屬的說法不予回應，希望病人早日恢復健康。

    個案妻子的聲明透過高市仁武區議員邱俊憲轉發，詳述個案在恩主公回診經過，從發現膽結石在恩主公（5月24至28日）開刀開始，住院前篩檢陰性，5月28日妻子開車接個案回高雄照料，南北多次往返皆因回診，非端午節聚餐。 個案在家休養時即有咳嗽及呼吸道症狀，6月3日首次回診拆線有反映，醫生研判疑手術插管傷到、休養即可，未做篩檢；6月7日回診再次反映，醫院有開藥；6月17日回診又一次反映，照X光發現肺部大片陰影，醫生判斷「疑似肺癌且進展快速」。

    因一切發生得太突然，個案甚至交代後事（擔心肺癌末期），家人才決定急拍全家福（小兒子4歲、夫妻沒拍過婚紗）；由於被判斷疑似肺癌，才把個案症狀誤以為肺癌導致，後來家人陸續發燒及嗅覺異常，才察覺不對勁並相約篩檢，接著確診事件發酵。

    個案妻子指出，先生住確診者隔壁病房，3次回診皆沒收到通知、也沒被匡列，最終是透過新聞才得知；前後3次回診都告知有咳嗽等症狀，院方未採取行動或做任何篩檢。

    個案妻子強調，聲明並非推卸責任，是希望彼此都能在錯誤中學習改進，家人得到的教訓是失去健康身體與對社會的愧對。

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