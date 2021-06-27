高原交流道29日通車 紓解龍潭壅塞

高原交流道將於29日通車。（桃園市交通局提供）

2021/06/27 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市民引頸期盼的國道3號「高原交流道」（龍潭第二交流道），後天（29日）中午12點通車，透過鑽石形交流道的匝道，銜接高原路、龍源路等平面道路，可提高前往小人國、石門水庫、渴望園區、龍潭市區的便利性，紓解北邊龍潭交流道、南邊關西交流道及周邊道路的車流壅塞情況。

緩解龍潭、關西交流道車流

市府交通局規劃運輸科長曾啟倫昨說，高原交流道的位置就在昔日的龍潭收費站，下匝道往東接高原路可往銅鑼圈地區、龍潭市區，或往東通龍源路接台3乙線可至石門水庫、中科院龍潭園區，下匝道往西走高原路則到小人國、六福村、小北坑休閒農業區及渴望園區，路程節省1、20分鐘不等。

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路程可節省1、20分鐘

通車在即固然可喜，銅鑼圈居民卻也擔心未來車流量大，衍生交通安全問題，對此，曾啟倫表示，龍源路、高原路為雙向4車道、15公尺寬以上的道路（龍源路通往龍潭市區部分路段為雙向2車道、12公尺寬），交通局在4個匝道口周邊新增5個路口號誌，尖峰周期為120秒、離峰100秒控管車流，通車後會觀察車流及評估調整。

銅鑼圈居民 憂交通安全問題

龍潭警方表示，考量高原交流道剛開放通行，用路人不熟悉路況，會加派警力疏導車流順暢。

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