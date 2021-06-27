為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高原交流道29日通車 紓解龍潭壅塞

    高原交流道將於29日通車。（桃園市交通局提供）

    高原交流道將於29日通車。（桃園市交通局提供）

    2021/06/27 05:30

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市民引頸期盼的國道3號「高原交流道」（龍潭第二交流道），後天（29日）中午12點通車，透過鑽石形交流道的匝道，銜接高原路、龍源路等平面道路，可提高前往小人國、石門水庫、渴望園區、龍潭市區的便利性，紓解北邊龍潭交流道、南邊關西交流道及周邊道路的車流壅塞情況。

    緩解龍潭、關西交流道車流

    市府交通局規劃運輸科長曾啟倫昨說，高原交流道的位置就在昔日的龍潭收費站，下匝道往東接高原路可往銅鑼圈地區、龍潭市區，或往東通龍源路接台3乙線可至石門水庫、中科院龍潭園區，下匝道往西走高原路則到小人國、六福村、小北坑休閒農業區及渴望園區，路程節省1、20分鐘不等。

    路程可節省1、20分鐘

    通車在即固然可喜，銅鑼圈居民卻也擔心未來車流量大，衍生交通安全問題，對此，曾啟倫表示，龍源路、高原路為雙向4車道、15公尺寬以上的道路（龍源路通往龍潭市區部分路段為雙向2車道、12公尺寬），交通局在4個匝道口周邊新增5個路口號誌，尖峰周期為120秒、離峰100秒控管車流，通車後會觀察車流及評估調整。

    銅鑼圈居民 憂交通安全問題

    龍潭警方表示，考量高原交流道剛開放通行，用路人不熟悉路況，會加派警力疏導車流順暢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）
    2021/06/27 00:41

    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/27 00:11

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價
    2021/06/27 00:43

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價 影片

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看
    2021/06/26 18:19

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播