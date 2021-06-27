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    首頁　>　生活

    竹縣疫苗殘劑 授權院所施打規定對象

    2021/06/27 05:30

    〔記者黃美珠、洪美秀／新竹報導〕新竹縣疫苗殘劑怎麼打？縣長楊文科昨天表示，將秉持不浪費的原則，授權各合約醫療院所依專業判斷，提供給1至10類對象施打。

    楊文科說，不少民眾誤解疫苗殘劑候補接種，以為只要預約登記就能打到疫苗。但所謂殘劑是指打疫苗當天，最後1瓶打開的疫苗剩餘劑量，因為大多都能充分打完，剩餘劑量幾乎沒有，預約後不一定有得打。

    此外，新竹縣昨天新增1例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診案14592，為本國籍70多歲男性，是新竹縣某醫療機構的住民；新竹市則是零確診，市府對新竹果菜批發市場員工、承銷商及攤商快篩253人，結果都是陰性。

    新竹縣政府則針對機構照服員普篩，到昨天為止已完成全部626人的篩檢，其中1人雖快篩陽性，經PCR複檢後為陰性，因此全數都是陰性。

    楊文科表示，昨天新增確診病例案14592，是在 6月1日因病住院，24日發燒，採檢確診，他是該病房第4例確診，其他3人為照服員案14353、14404和住民案14403。

    楊文科說，為避免疫情擴散，該病房列為紅色警戒區，清空全室消毒並擴大匡列接觸者。

    6月17日至24日只要住過或曾出入該病房者全數匡列共41人，其中11人與案14353匡列對象相同，不再重複匡列，其餘出院和住院病患、家屬、照服員與護理、清潔、行政人員等30人全數居家隔離。

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