為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹縣夏日樂學 16校推21項課程

    圖為新竹縣華山國中2018年夏日樂學計畫暑期課程成果，學生們一起製作植物染手工布。（華山國中提供）

    圖為新竹縣華山國中2018年夏日樂學計畫暑期課程成果，學生們一起製作植物染手工布。（華山國中提供）

    2021/06/27 05:30

    〔記者廖雪茹／竹縣報導〕教育部推動夏日樂學計畫，新竹縣16校共提案21項課程獲得肯定。縣府教育處表示，當中有9校因疫情改採線上教學，其他因實作體驗課程，調整日期或形式辦理。

    9校因疫情改採線上教學

    新竹縣長楊文科表示，感謝學校用心規劃各項課程，讓偏鄉孩子不用花費一毛錢，也能在疫情期間的暑假獲得多元學習資源及體驗機會。

    夏日樂學計畫是以「暑期增能， 做中學習」為宗旨，鼓勵國中、小採沉浸式、生活化的活動式課程，刺激孩子學習樂趣，分為兩個方案。

    方案一是本土語文活動課程，內容結合先民智慧、傳統技藝等本土文化內容，讓學子體會新竹縣本土文化之美，共4校獲補助；方案二是整合式學習方案，依據學子需求，以在地化的活動式課程，結合學習主題如英語、數學、科學、閱讀等，也辦理非傳統式實驗性課程如結合資訊科技，共13校獲補助。

    其中橫山鄉華山國中，兩項方案的提案課程都獲得教育部肯定，方案一是傳承客家藝術，課程設計理念透過客家語文認識有機「土地」、看見「生態」復育、學會「再生」之美；方案二是結合客家創意，發揮客家精神文化，傳承客家音樂，課程設計理念是認識音符「樂理」、看見「音蝠」跳躍、學會「音符」之美。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）
    2021/06/27 00:41

    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/27 00:11

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價
    2021/06/27 00:43

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價 影片

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看
    2021/06/26 18:19

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播