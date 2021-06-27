竹縣夏日樂學 16校推21項課程

圖為新竹縣華山國中2018年夏日樂學計畫暑期課程成果，學生們一起製作植物染手工布。（華山國中提供）

2021/06/27 05:30

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕教育部推動夏日樂學計畫，新竹縣16校共提案21項課程獲得肯定。縣府教育處表示，當中有9校因疫情改採線上教學，其他因實作體驗課程，調整日期或形式辦理。

9校因疫情改採線上教學

新竹縣長楊文科表示，感謝學校用心規劃各項課程，讓偏鄉孩子不用花費一毛錢，也能在疫情期間的暑假獲得多元學習資源及體驗機會。

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夏日樂學計畫是以「暑期增能， 做中學習」為宗旨，鼓勵國中、小採沉浸式、生活化的活動式課程，刺激孩子學習樂趣，分為兩個方案。

方案一是本土語文活動課程，內容結合先民智慧、傳統技藝等本土文化內容，讓學子體會新竹縣本土文化之美，共4校獲補助；方案二是整合式學習方案，依據學子需求，以在地化的活動式課程，結合學習主題如英語、數學、科學、閱讀等，也辦理非傳統式實驗性課程如結合資訊科技，共13校獲補助。

其中橫山鄉華山國中，兩項方案的提案課程都獲得教育部肯定，方案一是傳承客家藝術，課程設計理念透過客家語文認識有機「土地」、看見「生態」復育、學會「再生」之美；方案二是結合客家創意，發揮客家精神文化，傳承客家音樂，課程設計理念是認識音符「樂理」、看見「音蝠」跳躍、學會「音符」之美。

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