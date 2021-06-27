為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗縣確診男感染源難釐清 公館啟動快篩

    縣府啟動公館鄉免費社區快篩，圖為大千醫院快篩站。（記者彭健禮攝）

    縣府啟動公館鄉免費社區快篩，圖為大千醫院快篩站。（記者彭健禮攝）

    2021/06/27 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕中央流行疫情指揮中心昨天公布苗栗縣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增本土確診1例。苗縣府說明，該例為已隔離的外籍移工，對社區沒有影響；但日前縣內公館鄉的台電退休男性確診個案14454，再新增匡列相關接觸者6名，且感染源迄今仍難釐清，縣府啟動公館鄉免費社區快篩防堵。

    大千、弘大醫院免費快篩 先電話預約

    案14454，為24日公布的縣內確診個案，是居住在公館鄉的49歲台電退休男性，因他的感染源迄今仍難釐清，縣府為防止疫情擴大至社區，啟動公館鄉免費社區快篩，即日起到30日，公館鄉親可到苗栗市大千醫院及弘大醫院的快篩診次接受快篩；衛生局表示，沒有名額限制，但為避免壅塞，請先撥打醫院電話預約後前往。大千醫院037-357125、弘大醫院037-361188。

    台電退休男 新增匡列6接觸者

    因案14454的疫調足跡經苗栗縣府公布後，被地方質疑有涉及隱匿，經衛生局請警方介入調查後，衛生局表示，沒有隱匿足跡的情形，但是新增匡列相關接觸者6名，迄今共匡列32名接觸者，已採檢PCR皆為陰性，目前採1人1室隔離中。

    移工2採陰轉陽 無公共活動史

    縣府衛生局說明，昨天新增確診的外籍移工，已隔離14天，PCR檢測2次陰性後轉陽確診，無公共活動史，現已採一人一室隔離中，對於社區沒有影響。

    此外，衛生局表示，縣內重光醫院於18日前往聖庭養護中心為住民施打疫苗，1位65歲老婦住民於19日出現呼吸會喘不舒服症狀，19日入住重光醫院治療，25日死亡；截至昨天縣內接獲通報接種疫苗不良反應累計16件，死亡5件。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）
    2021/06/27 00:41

    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/27 00:11

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價
    2021/06/27 00:43

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價 影片

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看
    2021/06/26 18:19

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播