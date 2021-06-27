苗縣確診男感染源難釐清 公館啟動快篩

縣府啟動公館鄉免費社區快篩，圖為大千醫院快篩站。（記者彭健禮攝）

2021/06/27 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕中央流行疫情指揮中心昨天公布苗栗縣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增本土確診1例。苗縣府說明，該例為已隔離的外籍移工，對社區沒有影響；但日前縣內公館鄉的台電退休男性確診個案14454，再新增匡列相關接觸者6名，且感染源迄今仍難釐清，縣府啟動公館鄉免費社區快篩防堵。

大千、弘大醫院免費快篩 先電話預約

案14454，為24日公布的縣內確診個案，是居住在公館鄉的49歲台電退休男性，因他的感染源迄今仍難釐清，縣府為防止疫情擴大至社區，啟動公館鄉免費社區快篩，即日起到30日，公館鄉親可到苗栗市大千醫院及弘大醫院的快篩診次接受快篩；衛生局表示，沒有名額限制，但為避免壅塞，請先撥打醫院電話預約後前往。大千醫院037-357125、弘大醫院037-361188。

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台電退休男 新增匡列6接觸者

因案14454的疫調足跡經苗栗縣府公布後，被地方質疑有涉及隱匿，經衛生局請警方介入調查後，衛生局表示，沒有隱匿足跡的情形，但是新增匡列相關接觸者6名，迄今共匡列32名接觸者，已採檢PCR皆為陰性，目前採1人1室隔離中。

移工2採陰轉陽 無公共活動史

縣府衛生局說明，昨天新增確診的外籍移工，已隔離14天，PCR檢測2次陰性後轉陽確診，無公共活動史，現已採一人一室隔離中，對於社區沒有影響。

此外，衛生局表示，縣內重光醫院於18日前往聖庭養護中心為住民施打疫苗，1位65歲老婦住民於19日出現呼吸會喘不舒服症狀，19日入住重光醫院治療，25日死亡；截至昨天縣內接獲通報接種疫苗不良反應累計16件，死亡5件。

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