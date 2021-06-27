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    疫苗殘劑施打 宜蘭首日36人如願

    宜縣開放接種疫苗殘劑，首日有卅六人施打。（記者蔡昀容攝）

    宜縣開放接種疫苗殘劑，首日有卅六人施打。（記者蔡昀容攝）

    2021/06/27 05:30

    衛生局：殘劑應就近施打 不鼓勵跨鄉鎮市預約

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）昨0確診，總確診數維持96例；25日開放民眾接種疫苗殘劑，首日有36人完成接種。縣衛生局表示，各衛生所預約均已額滿，待第1波1800個名額施打得差不多，會再宣布第2波預約方式。

    宜蘭縣12鄉鎮市衛生所25日下午4點，各開放150個殘劑施打預約名額，2個小時內就額滿。有民眾電話打不進去，直奔衛生所報名，也有人跨鄉鎮市電話預約成功，都引起爭議。

    第1波預約注射完 再開放報名

    縣衛生局長徐迺維說明，衛生所優先受理電話預約，接電話空檔才受理現場報名，殘劑每天數量不穩定，名額不確定何時打完，等第1波注射完後，會再開放報名，並針對這次預約爭議檢討改進，殘劑應就近施打，不鼓勵跨鄉鎮市預約。

    徐迺維還提到，市面上已有家用快篩試劑，但民眾若出現喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、腹瀉、發燒等疑似武漢肺炎高風險症狀，不建議使用家用快篩試劑，應戴上醫用口罩直接就診。

    買快篩試劑請確認「家用」

    他提醒民眾，購買家用快篩試劑，應確認產品名稱是否有「家用」文字？包裝是否刊載「防疫專案核准製造或輸入字號？是否在有效期間內？民眾快篩若是陽性，請馬上撥打1922，勿自行跑到醫院產生更多接觸者，用過的篩劑也請密封包好，交給醫療院所人員處理。

    另外，市面上酒精種類很多，民眾易混淆，徐迺維說明，市售酒精分防疫酒精、藥用酒精，防疫酒精用在手部清潔、居家消毒，因未經「滅菌」，不適合用在傷口，藥用酒精濃度較高，經過滅菌可用於人體皮膚、傷口、醫療器材等消毒。藥用酒精屬「藥事法」管轄藥物，未持有藥商登記者不得販售，違者可處3萬元以上、200萬元以下罰鍰。

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