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    中油破管油污漂百公里 污染墾丁海域

    中油破管污染往南進入墾丁海域，各單位前往關心。（記者蔡宗憲攝）

    中油破管污染往南進入墾丁海域，各單位前往關心。（記者蔡宗憲攝）

    2021/06/27 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕日前發生的中油高雄大林廠海上輸油管破裂污染案，這幾天污染範圍變大，26日上午大量油污侵入恆春半島西岸山海、紅柴坑等海域，居民痛批中油不負責任，竟讓油污漂到百公里外污染，墾管處強調將持續監測，後續委託學者下海調查是否傷及珊瑚礁生態。

    高雄大林廠22日油污外洩

    22日發生的油管破裂污染案，油污先出現在屏東小琉球外海，一度讓當地海龜不敢浮出水面，接著大量油污一路向南漂流，25日出現在車城外海，26日清晨就大量出現在山海潮間帶海域及紅柴坑沿岸，岸巡人員緊急使用吸油棉及攔油索搶救，居民擔心影響後壁湖、南灣甚至小灣等海域。

    26日就污染山海、紅柴坑

    包括恆春區漁會、恆春鎮長陳文弘，以及立委周春米、莊瑞雄服務團隊及居民都憤怒表示，恆春半島有全國最值得驕傲的珊瑚礁海域，中油從22日發生油污外洩，竟然採取消極處理，放任油污一路南漂到100公里外，痛批中油不負責任，希望屏縣府及墾管處要硬起來，除了要求中油清理乾淨，後續對生態的破壞必須復育。

    居民痛批中油不負責任

    墾管處據報到現場之後表示，第一階段到場的岸巡及墾管處人員將先進行海域除污工作，接著由中油公司接手完成清除，截至26日為止，南漂的油污最南到紅柴坑海域，白砂海域也有濃重油污味。

    墾管處副處長許書國指出，初步觀察油污屬於漂流的表面型態，隨著海浪傷害近岸珊瑚礁岩及潮池，至於水面下珊瑚生態，需待油污全面清除完畢後委由學者下水調查。

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