北市快篩陽性率1.2％ 無症狀或年輕人感染增

台北市長柯文哲主持防疫記者會。（北市府提供）

2021/06/27 05:30

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨在防疫記者會發布本土疫情爆發第25週20至26日北市確診71人，各區以萬華區24人最多，總計4602人確診、3590人解隔離；至於6月25日最新快篩陽性率為1.2％、13人，近期維持在1％上下。柯說，北市防疫分兩個group，包括萬華2.0、各區清零計畫，其中萬華已由過去社區感染轉成市場感染，且最近發現無症狀或年輕人感染偏多。

萬華2.0轉成市場感染

柯文哲提到，每週數字很明顯突出的是萬華區，是「獅子王」、阿公店問題，現在是批發市場問題，北農、環南市場等；士林護理之家沒有擴散出去，但數量比較多，士林會特別注意。

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柯表示，目標每週一定要比上週少，慢慢推動；疫情慢慢趨緩，但躲在社區病例挑出來沒有那麼容易。

柯文哲說，一開始是大會戰，現在需要有耐心跟愛心，把藏在社區的感染源消滅掉，因為確診人數下降，居家隔離數量也降低，北市疫情趨緩，但還有問題存在；最近發現篩檢越做越多，無症狀或年輕人感染也偏多，占比增加。

談到印度變異株病毒，柯說，目前7國入境者要進入集中檢疫，但現在已85國出現印度變異株，85國只防堵7國，病毒終究會侵入台灣，他不認為一定要求「+0」，需討論調整社會管制。

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