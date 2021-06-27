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    首頁　>　生活

    疫情2級以上警戒 台中小黃可加入外送服務

    2021/06/27 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕全台邁入3級警戒，中市昨天新增病例為零，針對屏東爆發社區Delta群聚鏈，市長盧秀燕要求防範新病毒入侵，衛生局長曾梓展在防疫記者會上說明，台中零確診，但防疫工作絲毫不鬆懈，也持續落實疫調工作，1名大安重症插管確診者，病情好轉拔管能言語了，原認為是彰化麻將團染疫，後來也查出拜訪埔心廠商才染疫。

    另針對疫情3級警戒，計程車載不到客人，1天賺不到500元，計程車業者喊話爭取加入物流運輸，中市交通局公告調用計程車協助物流配送，只要疫情仍在2級以上警戒期間，均允許台中市計程車業者可在台中、彰化、南投、苗栗共同營業區內投入外送、物流業服務，協助載送貨物及餐點。

    針對中市大安群聚感染，大安1名68歲腳踏車公司負責人（案12476）自己確診並傳播給2名友人，曾梓展說明，有關之前公布的該名68歲男性，於6月10日確診時因病況危急、插管，無法以電話疫調，當時經調閱中央傳染病通報系統上的資料，該案就醫病歷註記其5月18日曾參加彰化鄉代麻將聚會（牌友皆確診），故原推測感染源為此因素。

    25日案12476病況轉穩定，經電話聯繫，他表示自己不會打麻將，5月中旬曾拜訪埔心協力廠商，廠商曾與個案聯繫表示自己的妻子於5月19日確診，該廠商5月24日也確診。後來案12476於6月5日前往醫院快篩陰性，9日前往彰化友人住處時，表示走路會喘，因此前往醫院就診，採檢陽性確診，收治住院。

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