可1傳6、最具傳染力的變種病毒／力阻Delta擴散 專家︰盡快提高疫苗接種率

劉伯瑜醫師指出Delta變種病毒株可1傳6，傳播力強、疫苗施打要更擴大，疫苗覆蓋率須達到83%，施打AZ、BNT疫苗必須2劑才有足夠9成預防染疫住院的保護力。（記者蔡淑媛翻攝）

2021/06/27 05:30

研究︰打2劑AZ或BNT疫苗 可有9成保護力

〔記者蔡淑媛、吳亮儀、楊媛婷／綜合報導〕印度Delta變種病毒肆虐全球，屏東爆發社區Delta群聚鏈，引起全台警戒。台中榮總感染科主任劉伯瑜指出，主要流行病毒株Alpha平均一人可傳四人，Delta病毒卻可一傳六，是最具傳染力的變種病毒，必須施打兩劑疫苗才有足夠保護力。

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劉伯瑜說，對付Delta變種病毒，須擴大接種疫苗，且有八十三％的覆蓋率才能達到群體免疫力。根據英國公共衛生署研究，預防因新冠肺炎住院，打兩劑AZ或BNT疫苗都有超過九十％的保護力，只打一劑防護力就降至三十％到五十％。

劉伯瑜指出，Delta變種病毒可怕之處，其突變的地方是冠狀病毒棘蛋白容易與宿主細胞結合的位置，使感染力大增，且傳播快，比Alpha的家戶感染率提高六十％，它主要症狀在上呼吸道有發燒、喉嚨痛等感冒症狀，但嗅味覺不會喪失，更不易察覺，未來可能變成全球主要流行病毒株，且Delta也進一步變種到Delta PLUS。

較英變毒株感染率提高6成 嗅味覺不會喪失

劉伯瑜說，對抗Delta變種病毒株的疫苗施打覆蓋率要更高，以現在流行的Alpha病毒株而言，接種群體覆蓋率要七十五％，Delta則須高達八十三％才有較高的防疫保護力。以色列的疫苗覆蓋率達五十六％，Alpha病毒株沒造成嚴重傳染，本來宣布室內不用戴口罩，但幾天前又規定須戴上。

林口長庚醫院副院長邱政洵認為，國內現在處境「很危險」，一定要窮盡所有力量阻止Delta擴散。

邱政洵說，目前看起來屏東該起事件的確診者和指標病例的接觸時間都不長且Ct值很低，「英國有六成民眾接種兩劑疫苗、以色列疫苗覆蓋率也很高，都因Delta病毒株又讓疫情大爆發。」

不過，台大醫院小兒感染科醫師李秉穎表示，就現有證據還無法證明印度株傳播力更強，最重要的還是每個人做好戴口罩、勤洗手、不摸眼鼻口的防疫基本功，就能透過人為方式讓象徵傳染力的Rt值下降。

李秉穎︰做好防疫基本功 打完疫苗也別鬆懈

他指出，針對印度變異株的防堵措施包含居民都待在家等，斷絕或減少人群的接觸、移動，他也提醒，即使完整接種疫苗，防疫也不能放鬆。

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