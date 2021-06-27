南高屏聯防 齊堵Delta病毒

屏東Delta印度變異株群聚及其相關個案關聯圖

2021/06/27 05:30

屏縣設前進指揮所 消毒、篩檢、打疫苗…高雄台南支援抗疫

〔記者侯承旭、葛祐豪、王姝琇／綜合報導〕肆虐全球八十五國的印度Delta病毒在屏東擴散。屏東縣長潘孟安證實，屏東枋山鄉已有六例Delta本土確診病例，縣府昨天成立「枋山前進指揮所」，透過消毒、篩檢、施打疫苗全力防堵。高雄市長陳其邁強調，高雄採檢量能一天可做二千五百件PCR、加班可達五千件，「會做屏東最堅強後盾！」台南市長黃偉哲表示，將提供支援屏東防疫物資。

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秘魯返台祖孫到枋山居檢

六月六日自秘魯返國的一對台中籍祖孫，入境後搭乘防疫計程車到屏東縣枋山鄉娘家居家檢疫，十四日發病確診，枋山鄉一名白牌計程車司機也確診，經縣府擴大匡列疫調，陸續出現七名本土案例，包括住在祖孫隔壁的三人，其中一人曾搭乘白牌計程車導致司機確診。

陸續出現10本土案例 都在枋山

昨天枋山鄉又有三起本土確診案例，是白牌司機的同住家人，其中一人還是當地連鎖超商的店長，十名本土案例都在枋山鄉，目前尚無重症患者。

衛福部長陳時中昨天證實，Delta病毒已在屏東擴散，除了前天確認的秘魯返國祖孫二例外，還包括祖孫的鄰居三例和白牌司機共四例本土；其餘六例本土案例仍在做基因比序。

屏東縣衛生局透露，秘魯返國祖孫與確診的鄰居三人供稱並無聚餐或聊天，只是在門口放置垃圾時，曾彼此短暫點頭示意，就各自進入屋內，雙方都有戴口罩且保持一定距離，是否違反居家檢疫規定還須釐清。

24日設篩檢站廣篩 今增設1站

枋山鄉出現本土案例後，屏東縣政府二十四日在枋山設置篩檢站，秘魯返國祖孫二十五日確定感染印度Delta病毒株後，立即擴大楓港、善餘兩村全面篩檢，當地商店市場停業三天大清消，今天將在加祿村增設篩檢站。

高雄市長陳其邁昨宣布高雄防疫升級，六月六日以後曾出入屏東縣枋山鄉（楓港、善餘村）者加強通報，應進行快篩。

支援採檢 陳其邁︰做屏東後盾

高醫院長鍾飲文指出，高屏是共同生活圈，針對屏東枋山檢出十二例印度變種病毒（Delta），要特別提高警覺。

陳其邁強調，高雄四家醫學中心將支援屏東的防疫工作，尤其是採檢量能，會做屏東堅強後盾！

屏東確診Delta病毒的案14298及案14409曾於六月十一日、十八日同車到台南，台南市長黃偉哲表示，台南嚴陣以待，基於同島一命，他已連絡屏東縣長潘孟安，將提供支援防疫物資。

台南市政府衛生局長許以霖說，案14298及案14409足跡擴及國道三號新化休息站（北上）、台南市佳里區法旨宮，衛生局已匡列及採檢接觸者，相關足跡點已完成清消。

因應屏東Delta群聚 指揮中心應變措施

屏東縣長潘孟安證實，屏東枋山鄉已有六例Delta本土確診病例，縣府昨天成立「枋山前進指揮所」，透過消毒、篩檢、施打疫苗全力防堵。（取自潘孟安臉書）

屏東縣府昨天成立「枋山前進指揮所」，透過消毒、篩檢、施打疫苗全力防堵。（記者蔡宗憲攝）

指揮官陳時中昨天證實，Delta病毒已在屏東擴散，除了前天確認的秘魯返國祖孫二例外，還包括祖孫的鄰居三例和白牌司機共四例本土。（指揮中心提供）

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