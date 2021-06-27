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    威剛包機關島打疫苗 陳時中:不宜

    國內記憶體大廠威剛科技廿五日公告，提供關島接種疫苗包機專案，大手筆補助報名員工每人十萬元。雄獅旅遊看好關島打疫苗市場。（雄獅提供）

    國內記憶體大廠威剛科技廿五日公告，提供關島接種疫苗包機專案，大手筆補助報名員工每人十萬元。雄獅旅遊看好關島打疫苗市場。（雄獅提供）

    2021/06/27 05:30

    〔記者張慧雯、楊媛婷、鄭瑋奇／綜合報導〕全國第一！體恤員工接種武漢肺炎疫苗不易，國內記憶體大廠威剛科技上週五（廿五日）傍晚發出內部公告，提供「關島接種疫苗行程─威剛包機專案」，大手筆補助報名員工每人十萬元，預計七月十八日包機去關島。威剛證實確有此事，只是上週五傍晚才公告，目前尚無法確認會有多少員工參加。

    不過昨天媒體在疫情指揮中心記者會上提問，有企業包機讓員工赴關島接種疫苗，或有國人特意飛美接種疫苗等，若不幸染疫，是否仍可領取相關補助？治療部分是否仍由公費支出？

    指揮中心指揮官陳時中說，目前規定很清楚，如果明知道這是不能去的旅行區域，堅持前往並染疫，返國不能再領取相關補助，治療也必須自費支出。而美國關島在外交部國外旅行警示分級表中，仍是紅色警示，不宜前往、宜儘速離境。

    根據威剛「關島接種疫苗行程─威剛包機專案」公告顯示，這個包機專案預計六月廿八日下午兩點截止報名，七月十八日由桃園飛往關島、七月廿二日晚間由關島飛回桃園，行程總共是五天四夜。專案強調「公司補助每人十萬、個人自費約三萬元，可選擇嬌生、輝瑞、莫德納三種疫苗接種」，且五天疫苗行程中，統一扣抵特休三天，返台隔離兩週的期間可採「居家上班」模式，無須另外請假。

    據了解，有威剛員工為照顧小孩無法參加，也有員工擔心「打完第一劑，第二劑怎麼辦？」更有員工直言，接下來七、八月就有機會輪到打疫苗何必出國？但多數員工還是覺得老闆很有心，除公司補助十萬元外，自費三萬元中，還可請領一萬五千元旅遊津貼（一年一次），等於只花一萬五千元就能去關島打疫苗。

    雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，施打疫苗是剛性需求，目前仍有四個五天四夜、一個廿二天機加酒行程，且有六十％旅客付定，代表仍有許多民眾為施打疫苗，願意付出返台隔離十四天、入住防疫旅館等代價。

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