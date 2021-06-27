美援莫德納71 開打 前8類可接種

106萬劑《Moderna疫苗》第一階段各縣市分配數量

2021/06/27 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕莫德納疫苗將配發擴大接種！中央流行疫情指揮中心表示，莫德納第一階段一○六萬劑將分兩梯次配送至地方政府衛生局及指定醫療院所，開放第一類至第八類對象接種。五月九日前已接種AZ疫苗者，也開放預約接種第二劑，呼籲民眾踴躍接種。

一○六萬劑 將分兩梯次配送

指揮中心指出，目前進口國內的二七四萬劑莫德納疫苗將陸續完成檢驗封緘並配發，第一梯次配送約六十四．三萬劑，預計於七月一日陸續送達，第二梯次配送約四十一．八萬劑，預計七月八日陸續送達。

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指揮官陳時中說明，莫德納需保存在攝氏負廿度低溫，解凍後可在二到八度保存卅天，基層診所可以施打。

關於第七類對象，指揮中心提到，原則直接配送至各部會指定之合約醫療院所，可視接種量能透過原預約機制，或安排於特定時段集中接種。不過因保存問題，要依預約及接獲通知日期儘速接種。

五月九日前接種者 可預約第二劑

在AZ第二劑接種部分，指揮中心指出，專家建議兩劑間隔十至十二週，效益更佳，國外資料顯示，完成兩劑AZ疫苗接種且間隔十二週以上，保護力可達八成一，呼籲四月十二日至五月九日期間已接種第一劑疫苗之民眾，應完成第二劑接種。若有出國急迫性須於八至十週間接種者，亦可酌情提供接種。

指揮中心統計，截至上週四止，已有三萬三千人完成兩劑AZ疫苗接種，外界好奇陳時中是否已接種第二劑？陳回應，目前還沒，若這段時間有殘餘就會去打，雖然距他第一劑接種已超過十二週，但他認為效果應該算還好，「張（上淳）教授有叫我去打，想說等疫苗鬆一點再去。」

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