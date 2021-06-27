為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    美援莫德納71 開打 前8類可接種

    106萬劑《Moderna疫苗》第一階段各縣市分配數量

    106萬劑《Moderna疫苗》第一階段各縣市分配數量

    2021/06/27 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕莫德納疫苗將配發擴大接種！中央流行疫情指揮中心表示，莫德納第一階段一○六萬劑將分兩梯次配送至地方政府衛生局及指定醫療院所，開放第一類至第八類對象接種。五月九日前已接種AZ疫苗者，也開放預約接種第二劑，呼籲民眾踴躍接種。

    一○六萬劑 將分兩梯次配送

    指揮中心指出，目前進口國內的二七四萬劑莫德納疫苗將陸續完成檢驗封緘並配發，第一梯次配送約六十四．三萬劑，預計於七月一日陸續送達，第二梯次配送約四十一．八萬劑，預計七月八日陸續送達。

    指揮官陳時中說明，莫德納需保存在攝氏負廿度低溫，解凍後可在二到八度保存卅天，基層診所可以施打。

    關於第七類對象，指揮中心提到，原則直接配送至各部會指定之合約醫療院所，可視接種量能透過原預約機制，或安排於特定時段集中接種。不過因保存問題，要依預約及接獲通知日期儘速接種。

    五月九日前接種者 可預約第二劑

    在AZ第二劑接種部分，指揮中心指出，專家建議兩劑間隔十至十二週，效益更佳，國外資料顯示，完成兩劑AZ疫苗接種且間隔十二週以上，保護力可達八成一，呼籲四月十二日至五月九日期間已接種第一劑疫苗之民眾，應完成第二劑接種。若有出國急迫性須於八至十週間接種者，亦可酌情提供接種。

    指揮中心統計，截至上週四止，已有三萬三千人完成兩劑AZ疫苗接種，外界好奇陳時中是否已接種第二劑？陳回應，目前還沒，若這段時間有殘餘就會去打，雖然距他第一劑接種已超過十二週，但他認為效果應該算還好，「張（上淳）教授有叫我去打，想說等疫苗鬆一點再去。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）
    2021/06/27 00:41

    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/27 00:11

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價
    2021/06/27 00:43

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價 影片

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看
    2021/06/26 18:19

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播