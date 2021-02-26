228連假》高雄駁二、旗津、西子灣 11至18時最塞

2021/02/26 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕228和平紀念日連續假期明天展開，3天連假期間預期高雄市區幹道及各景點將出現較多車流，交通局透過大數據分析，推估幹道部分以27日總流量將最高，其中以中正路東向、大中路西向及九如路雙向車多情形最為明顯，流量約較一般假日增加5-10%，預計上午10時起出現車潮；西子灣、旗津與駁二景點則預估11至18時車流最多，應會較一般假日增加10%，呼籲民眾外出多利用公共運輸，並做好防疫措施。

交通局預估車多路段、時段

交通局昨指出，高速公路交流道周邊幹道部分，連假前二日（27、28日）車流應較多，九如路與建國路雙向路段，預計於10至12時及15至19時較易出現車多情形；中正路東向往高速公路，則自9至22時持續車多；大中路與三多路西向車流，則集中於10至12時及16至20時，至於收假日3月1日各幹道雙向車流，預計中午開始就會出現車潮。

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幹道、景點 明車流量最高

此外，各景點周邊道路預估27日車流量最高，駁二及旗津地區預估於每日11至18時持續有車多情形，壽山地區車潮則集中於16至18時，佛光山於15至18時車流較多。交通局提醒，駁二特區與西子灣、旗津地區一般假日即吸引大量遊客，建議民眾搭乘捷運、輕軌或公車等公共運具前往，業者均有落實消毒防疫，可安心搭乘。

交通局提醒，民眾可收聽廣播、注意道路上電子看板，也可利用「高雄市即時交通資訊網https://traffic.tbkc.gov.tw/」查詢即時路況，掌握連假資訊、避開車多路段及時段，確保出遊品質。

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