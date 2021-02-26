高雄水情轉黃燈 陳其邁：多元穩定供水

高雄市長陳其邁（左二）昨天下午視察永安區易淹水區排水工程時表示，高雄目前水源供應穩定，前天更支援台南高達十二萬噸。（記者蘇福男攝）

2021/02/26 05:30

陳︰目前減壓供水不影響民生及產業用水 水源供應穩定 請市民放心

〔記者蘇福男、蔡清華／高雄報導〕高雄地區昨天起由水情綠燈調整為減壓供水的黃燈，市長陳其邁視察永安區易淹水區排水工程時表示，現階段的減壓供水並不影響民生及產業用水，高雄目前供水量達到145萬噸，水源供應穩定，前天更支援台南高達12萬噸，一期稻作也持續進行，大高雄地區水情相對穩定，但他仍呼籲民眾要節約用水、共體時艱。

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仍呼籲民眾節約用水

陳其邁表示，比起台南、台中、新竹等地，高雄水情相對比較穩定，主因市府對水源供應採取多元超前部署策略，包括充分運用伏流水，枯水期伏流水供應量最高可達40萬噸，另一方面，包括大樹、大寮也有非常豐沛的地下水供應量，以大寮為例，當地抽水站每天可達到抽水量6.5萬噸，另再生水供應量今年底大概可達到8萬噸，第3座再生水廠完工後，將可達到14.8萬噸供水。

至於鳳山水庫，陳其邁說，他昨跟水利署長賴建信通電話，盼能增加鳳山水庫的供水量，從原來3萬噸增至5萬噸，長期鳳山水庫也須做整建，增加蓄水量。他強調，長期的水源供應，高雄採多元的配套方式來穩定供水，不管是產業用水或民生用水，都請市民放心。

前天支援台南12萬噸

陳其邁說，水電和土地是企業投資非常重要的考慮要素，高市對這兩項的供給量是最多的，他以去年為例，枯水期開始，高雄就供給台南1億4400萬噸的水，自來水北送供台南使用逾2400萬噸，總支援水量相當於兩座南化水庫，目前 還可北送支援台南每日至少5萬噸自來水，24日更支援台南高達12萬噸，廠商選擇投資高雄，土地、水電都將供應無虞。

赴永安視察排水工程

有關永安區永達、永安及永華路3件排水工程，陳其邁說，永安聚落中永達、永安及永華因地勢低窪和潮汐影響，容易積淹水，市府藉由新建箱涵、增加箱涵逕流量、墊高路面高度及多元配套的水利工程改善，希望一舉解決永安聚落遇雨即淹的問題。

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