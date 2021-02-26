疫情趨緩 新竹縣、市解除活動人數限制

2021/02/26 05:30

竹市已實施 竹縣3月起復辦活動 4/10吳濁流藝文嘉年華 5月桐花祭

〔記者黃美珠、洪美秀、彭健禮／竹苗報導〕國內疫情趨緩，新竹縣、市都取消室內、外集會活動人數限制，恢復舉辦大型活動與共餐據點，但提醒進入8大類場域仍須戴口罩與落實個人防疫。

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新竹縣長楊文科表示，縣府昨天召開防疫措施檢討會議，認為桃醫群聚事件已經落幕，3月1日起解除室外500人、室內100人的集會活動人數管制，大型活動將全面恢復正常舉辦。據縣府規劃，4月10日文化局將舉辦吳濁流藝文嘉年華，5月則有桐花祭。

新竹縣社福機構及相關活動也解封，兒少、身心障礙、老人住宿型機構，即日起開放訪客，但仍採預約實名制；托育資源中心正常開館，課程、活動恢復辦理；社區關懷據點、長青學苑，社區、志願服務研習與桌餐共食、縣外參訪等活動，也從3月1日起恢復。

竹縣社福機構開放訪客 預約實名制

新竹市從10日起就已解除室內100人、戶外500人的集會人數限制，市府規劃4月與7到9月舉辦新竹光臨藝術節。

住宿型機構探視仍限制1天1次，每次不多於3人，並採實名制、不同組訪客需保持社交距離；醫院雖恢復探病，仍須遵守每日1時段，至多2名訪客。

竹市可探病 3月起恢復共餐據點

市府昨天另宣布3月起恢復共餐據點，但提醒民眾仍應遵守防疫規定，前往醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公等8大類場所全程戴口罩。

苗栗縣方面，縣府表示，目前配合中央去年12月1日啟動的秋冬防疫專案，民眾進入8大類場域必須戴口罩，無自行規定。

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