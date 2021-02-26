為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    疫情趨緩 新竹縣、市解除活動人數限制

    2021/02/26 05:30

    竹市已實施 竹縣3月起復辦活動 4/10吳濁流藝文嘉年華 5月桐花祭

    〔記者黃美珠、洪美秀、彭健禮／竹苗報導〕國內疫情趨緩，新竹縣、市都取消室內、外集會活動人數限制，恢復舉辦大型活動與共餐據點，但提醒進入8大類場域仍須戴口罩與落實個人防疫。

    新竹縣長楊文科表示，縣府昨天召開防疫措施檢討會議，認為桃醫群聚事件已經落幕，3月1日起解除室外500人、室內100人的集會活動人數管制，大型活動將全面恢復正常舉辦。據縣府規劃，4月10日文化局將舉辦吳濁流藝文嘉年華，5月則有桐花祭。

    新竹縣社福機構及相關活動也解封，兒少、身心障礙、老人住宿型機構，即日起開放訪客，但仍採預約實名制；托育資源中心正常開館，課程、活動恢復辦理；社區關懷據點、長青學苑，社區、志願服務研習與桌餐共食、縣外參訪等活動，也從3月1日起恢復。

    竹縣社福機構開放訪客 預約實名制

    新竹市從10日起就已解除室內100人、戶外500人的集會人數限制，市府規劃4月與7到9月舉辦新竹光臨藝術節。

    住宿型機構探視仍限制1天1次，每次不多於3人，並採實名制、不同組訪客需保持社交距離；醫院雖恢復探病，仍須遵守每日1時段，至多2名訪客。

    竹市可探病 3月起恢復共餐據點

    市府昨天另宣布3月起恢復共餐據點，但提醒民眾仍應遵守防疫規定，前往醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公等8大類場所全程戴口罩。

    苗栗縣方面，縣府表示，目前配合中央去年12月1日啟動的秋冬防疫專案，民眾進入8大類場域必須戴口罩，無自行規定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    疫情衝擊仍維持營運、服務品質 華航獲航空業奧斯卡獎
    2021/02/25 13:19

    疫情衝擊仍維持營運、服務品質 華航獲航空業奧斯卡獎

    觀音山硬漢嶺「低海拔雲海湧現」 鄭明典PO美景曝背後隱憂
    2021/02/25 12:46

    觀音山硬漢嶺「低海拔雲海湧現」 鄭明典PO美景曝背後隱憂

    一場奇妙旅程！林欽榮談與高雄車站19年遷移與遷回的巧妙緣份
    2021/02/25 10:38

    一場奇妙旅程！林欽榮談與高雄車站19年遷移與遷回的巧妙緣份

    意外目睹玉山倒映雲海之上 他讚嘆︰太壯觀、太夢幻
    2021/02/25 10:39

    意外目睹玉山倒映雲海之上 他讚嘆︰太壯觀、太夢幻

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播