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    首頁　>　生活

    台北市消費申訴創新高 網購、運輸類最多

    2021/02/26 05:30

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市法務局昨公布2020年度受理消費申訴案件統計，總數高達1萬9669件，不僅比前年增加6120件，更創歷史新高。消保官分析，消費申訴案件暴增原因多與疫情有關，其中又以網路電視購物、運輸類、運動健身類位居前3名。

    去年消費申訴案件數排行第1名類型是「網路電視購物類」，共有2601件，常見網購爭議包括商品瑕疵、退換貨等，其中以樂購蝦皮居冠，共有584件。蝦皮表示，糾紛多是買賣雙方無法釐清瑕疵原因、賣家不願負擔退貨成本，未來會持續促進買賣家溝通，多宣導正確觀念。

    第2名類別是「運輸類」，共1636件，其中除受疫情重創的航空業，「美食外送平台」爭議也不少，常有民眾反映訂單遭扣款卻沒拿到食物、或是食物送達的時間有延誤。以296件申訴案居運輸類冠軍的富胖達（Foodpanda）表示，內部流程調整、訂餐介面及操作流程優化後，爭議案件數已降低，會配合政府消保申訴流程。

    「運動健身類」消費爭議也有1554件，是消費申訴案件數排行榜第3名類型。消保官說，不少消費者因疫情不想運動，衍生會籍暫停、終止教練課程、退費等狀況，且去年許多業者無預警倒閉。香港商世界健身事業有限公司是去年運動健身類申訴冠軍，件數達299件，世界健身表示，已在北市府協助下，多數案件經溝通已撤銷。

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