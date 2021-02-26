被投訴黑箱招聘 台中市停管處︰無不法

2021/02/26 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市停車管理處遭民眾投訴有1家3口，父母及女兒或三姊妹在同一單位工作，質疑招聘不夠透明化，甚至出勤不正常，設施工程課張姓婦人去年上班250天，出差158天，女兒更常在上班時間打瞌睡或滑手機；停管處長李春賢表示，經政風室調查人事聘用並無不法，已要求課長加強管理。

民眾投訴指出，停車管理處人事聘用疑「黑箱作業」，不僅停車管理課有姊姊擔任人事，就將2個妹妹都拉到該課上班。施設工程課還有1家3口，母親、繼父及女兒都在一起上班，母親去年上班250天，出差多達158天，還說在停管處只是兼職，外面賺更多；郭姓女兒上班經常打瞌睡、滑手機，質疑停管處人事「近親繁衍」、「烏魯木齊」，主管放任不管，常遭投訴卻遲未改善。

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停管處長李春賢表示，經政風室調查都沒有問題，強調停管處業務員都是臨時人員，一年一聘，皆經正式筆試或口試招聘，因每月只有最低薪資2萬4000多元，需外出會勘奔波，很多人都覺得辛苦待不住。李春賢說，張婦因要外出會勘，經常出差，已要求政風室調閱其出差紀錄，也要求課長加強管控，至於郭女被投訴上班打瞌睡，已自動提出離職。

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